«Прометей» продлил контракт с Гинзбургом

Ронен Гинзбург / Фото: Прометей

Президент «Прометея» Владимир Дубинский в Facebook сообщил, что клуб продлил на три года контракт с израильским тренером Роненом Гинзбургом.



После двух последних игр с БК «Химик» и БК «Одесса», стало очевидно, что команда на ходу и это не может не радовать и нас, и болельщиков.

Теперь, пожалуй главная игра этого сезона, игра с «Динамо Сассари» (Италия) в среду, 8 декабря в Запорожье. Победитель этой встречи продолжает игры в Лиге чемпионов, побеждённый вылетает из главного турнира FIBA. Приглашаю всех наших болельщиков в Запорожье, поддержать свою любимую команду. В среду будет очень нужна поддержка, с вами мы точно победим.

Теперь, точно главная новость этого спортивного года. Накануне игры с «Сассари», нами было принято решение и по обоюдному согласию, наш тренер Ронен Гинзбург подписал контракт с БК «Прометей» ещё на три года. Нас ждут большие дела и победы в будущем, мы верим в это и я благодарен Нено за доверие и веру в БК «Прометей». Вместе к победам».