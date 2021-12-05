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«Прометей» продлил контракт с Гинзбургом

Израильтянин проведет в команде еще три года

Баскетбол Суперлига
20:07
«Прометей» продлил контракт с Гинзбургом
Ронен Гинзбург / Фото: Прометей

Президент «Прометея» Владимир Дубинский в Facebook сообщил, что клуб продлил на три года контракт с израильским тренером Роненом Гинзбургом.

«БК «Прометей», победив на своём поле БК «Одесса», 101:75 одержал очередную 16 победу в чемпионате Украины. Игра была не совсем простой и было видно, как тренер Нено был недоволен игрой некоторых игроков и командной игрой в целом. Хотя мне понравилось, как сегодня феерил ДиДжей Кеннеди и намного уверенней стал играть Миро Билан.

После двух последних игр с БК «Химик» и БК «Одесса», стало очевидно, что команда на ходу и это не может не радовать и нас, и болельщиков.

Теперь, пожалуй главная игра этого сезона, игра с «Динамо Сассари» (Италия) в среду, 8 декабря в Запорожье. Победитель этой встречи продолжает игры в Лиге чемпионов, побеждённый вылетает из главного турнира FIBA. Приглашаю всех наших болельщиков в Запорожье, поддержать свою любимую команду. В среду будет очень нужна поддержка, с вами мы точно победим.

Теперь, точно главная новость этого спортивного года. Накануне игры с «Сассари», нами было принято решение и по обоюдному согласию, наш тренер Ронен Гинзбург подписал контракт с БК «Прометей» ещё на три года. Нас ждут большие дела и победы в будущем, мы верим в это и я благодарен Нено за доверие и веру в БК «Прометей». Вместе к победам».

Напомним, в нынешнем сезоне «Прометей» выиграл все 16 матчей регулярного чемпионата Суперлиги и пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.
Карен Агабекян
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Теги

Ронен Гинзбург Владимир Дубинский Прометей

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