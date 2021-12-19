«Прометей» продолжил победную серию, выиграв у «Киев-Баскета»

Хозяева не проиграли ни единого матча в этом сезоне Суперлиги





Фото: Прометей

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Прометей» дома обыграл «Киев-Баскет» со счетом 81:69.



Команда из Слобожанского ожидаемо захватила преимущество с первой четверти и благодаря игре своих легионеров на первый перерыв ушла с преимуществом +6.

Во второй четверти активизировались киевляне и устроили хозяевам небольшой холодный душ, который привел к тому, что обе команды большой перерыв встретили с равным счетом.

Третья четверть также запомнилась упорной борьбой, по итогам которой табло зафиксировало равный счет. Но в финальной десятиминутке «Прометей» прибавил и ушел в отрыв, который по итогам матча принес им победу.

Суперлига. Регулярный чемепионат

«Прометей» – «Киев-Баскет» 81:69 (19:13, 18:24, 19:19, 25:13)

«Прометей»: Кеннеди 18о+17пд, Хапписон 16о+6пд, Билан 15, Сидоров 4, Липовый 3 – старт; Доу 9, Лукашов 8, Эванс 4о+8пд, Петров 2, Мишула.

«Киев-Баскет»: Вашингтон 14о+6пд, Свинг 13о+8пр, Скапинцев 10о+7пд, Вудсон 7, Войналович 7 – старт; Гаррет 9о+7пд, Тыртышник 5, Аникиенко 3, Томсон 1о+6пр, Иванов.