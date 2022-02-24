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«Прометей» проиграл «Мерсину» в первом матче четвертьфинала Еврокубка

Украинки уступили в каждой из четырех четвертей
Баскетбол Еврокубки
22:29
«Прометей» проиграл «Мерсину» в первом матче четвертьфинала Еврокубка

В первом матче четвертьфинала женского Еврокубка «Прометей» проиграл турецкому «Мерсину» со счетом 67:86.

Украинки не смогли навязать соперницам конкурентную борьбу, и преимущество в каждой из четвертей дало по итогам матча турчанкам отрыв в 19 очков.

Еврокубок. Четвертьфинал. Женщины.

«Прометей» – «Мерсин» 67:86 (19:28, 15:17, 11:15, 22:26)


Карен Агабекян
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