«Прометей» разгромил «Кибиркштиc-НРУ» в первом четвертьфинальном матче EWBL

Мосби и Джеймс отметились дабл-даблами и принесли 49 очков украинской команде

«Прометей» –«Кибиркштиc-НРУ» / Фото: prometeybc.com

Обладатели Кубка Украины «Прометей» с уверенным счетом выиграл у литовского «Кибиркштиc-НРУ» первый матч четвертьфинала Восточноевропейской женской баскетбольной лиги (EWBL).

После равного счета в первой четверти хозяйки площадки начали уходить в отрыв. В последней четверти украинский коллектив набрал в два раза больше очков, нежели их соперницы.

Лучшими игроками в матче были исполнительницы «Прометея» Бернис Мосби и Кешуан Джеймс. Обе отметились дабл-даблом в матче. У Мосби 24 очка и 12 подборов, у Джеймс 25 пунктов и 12 подборов.

Второй матч пройдет 15 марта в 17:00 по киевскому времени.

Восточноевропейская женская баскетбольная лига. Четвертьфинал

«Прометей» –«Кибиркштиc-НРУ» (Вильнюс, Литва) 87:59 (20:20, 18:14, 21:11, 28:14).

«Прометей»: Мосби (24 + 12 подборов), Джеймс (25 + 12 подборов + 5 перехватов), Дубровина (9 + 7 передач), Моллова (14 + 5 перехватов), Воробей (6), Любинець (0), Кондусь (5), Дацко (0), Мусиенко (4).

«Кибиркштиc-НРУ»: Луна-Кастро (8), Сульське (11 + 4 передачи), Сакевичюте (14 + 3 перехвата), Тимофеева (4), Микнайте (9 + 7 подборов + 4 передачи), Бунгайте (2), Крайюнайте (2), Заботкайте (2), Савицкайте (5), Геркюте (2).