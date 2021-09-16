Сегодня «Прометей» сыграет против «Опавы» в квалификации Лиги чемпионов
«Прометей» разгромил «Опаву» и вышел в финал квалификации Лиги чемпионов
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«Прометей» – «Опава» / Фото - ФБУ«Прометей» в Софии (Болгария) провел полуфинальный матч квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.
Команда из Каменского с разгромным счетом переиграла чешскую «Опаву» – 100:78.
Отметим, что во втором полуфинале сыграют российская ПАРМА и французский «Ле Ман».
Лига чемпионов. Квалификация. Полуфинал
«Прометей» – «Опава» 100:78 (33:13, 24:29, 24:20, 19:16)
Напомним, в первом раунде отбора «Прометей» на выезде разгромил болгарский «Левски» (96:56).
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