«Прометей» разгромил «Сассари» и стал первым украинским клубом, вышедшим в плей-ин Лиги чемпионов

У Криса Доу – дабл-дабл

Прометей дома победил Динамо Сассари / фото - FIBA

«Прометей» дома победил «Динамо Сассари» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 89:56.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Д'Анджело Харрисон. Он набрал 17 очков, 1 подбор и 2 перехвата при 2-х потерях. У «Прометея» также отметился Крис Доу, оформивший дабл-дабл (15 очков, 10 подборов, 1 перехват, при 4-х фолах).

В таблице группы А Прометей на данный момент идет на 3-м месте, и эта победа гарантировала подопечным Ронена Гинзбурга место в плей-ин Лиги чемпионов (серия до 2 побед). Стоит отметить, что «Прометей» – первая команда в истории украинского баскетбола, которая вышла в этот раунд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа А

5-й тур

«Прометей» – «Сассари» – 89:56 (27:15, 18:17, 20:9, 24:15)

Напомним, в последнем матче Суперлиги «Прометей» победил «Одессу».