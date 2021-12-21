Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 6
Развернуть Свернуть
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Детройт Пистонс - Майами Хит 100:90 Окончен
01:00 Мемфис Гриззлис - Портленд Трэйл Блэйзерс 100:105 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс 121:114 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Перенесен
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Перенесен
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Перенесен
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс 115:110 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Даллас Маверикс 111:105 Окончен
03:00 Финикс Санс - Шарлотт Хорнетс 137:106 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:108 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик -:- Перенесен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 99:102 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс 133:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс 112:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 113:98 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 92:116 Окончен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован

«Прометей» серьезно настроен на матч против «Людвигсбурга», несмотря на отсутствие турнирной мотивации

Слобожанцы сыграют заключительный поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов
Баскетбол Еврокубки
11:31
«Прометей» серьезно настроен на матч против «Людвигсбурга», несмотря на отсутствие турнирной мотивации
Фото: prometeybc.com

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург рассказал о настрое команды на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Людвигсбурга».

«Прометей» досрочно обеспечил себе выход в раунд плей-ин турнира, а «Людвигсбург» – первое место в группе. Слова Гинзбурга приводит пресс-служба чемпиона Украины:

«Не думаю, что наших игроков нужно будет дополнительно мотивировать, и я не буду этого делать. Любой наш игрок, который выйдет на площадку, понимает, что команде придется сыграть матч очень серьезного уровня, за которым будет следить множество людей. То, что победа для нас не очень важна, не будет иметь никакого значения».

Накануне стало известно, когда определится соперник «Прометея» в раунде плей-ин.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Прометей Ронен Гинзбург

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Соперник «Прометея» в плей-ин Лиги чемпионов определится на неделю позже
Соперник «Прометея» в плей-ин Лиги чемпионов определится на неделю позже
Баскетбол Еврокубки
20 декабря 16:50
«Моментами вообще не понимает, куда он приехал». Багатскис жестко высказался о новичке «Киев-Баскета»
«Моментами вообще не понимает, куда он приехал». Багатскис жестко высказался о новичке «Киев-Баскета»
Баскетбол Суперлига
19 декабря 21:37
«Прометей» продолжил победную серию, выиграв у «Киев-Баскета»
«Прометей» продолжил победную серию, выиграв у «Киев-Баскета»
Баскетбол Суперлига
19 декабря 17:59
19 побед кряду. «Прометей» дома разгромил «Тернополь»
19 побед кряду. «Прометей» дома разгромил «Тернополь»
Баскетбол Суперлига
17 декабря 20:41
Дубинский: «То, что мы увидели в первой половине игры «Фрибург» – «Прометей» приводило в полнейшее уныние и психоз»
Дубинский: «То, что мы увидели в первой половине игры «Фрибург» – «Прометей» приводило в полнейшее уныние и психоз»
Баскетбол Еврокубки
17 декабря 08:58
Женский «Прометей» уверенно в гостях переиграл «Фрибург» в первом матче 1/16 финала Еврокубка
Женский «Прометей» уверенно в гостях переиграл «Фрибург» в первом матче 1/16 финала Еврокубка
Баскетбол Еврокубки
16 декабря 22:31

Новости: Баскетбол

Евролига впервые в текущем сезоне перенесла матч из-за COVID-19
Евролига впервые в текущем сезоне перенесла матч из-за COVID-19
Еврокубки
16:16
Лига чемпионов. «Динамо» — «Тенерифе». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Динамо» — «Тенерифе». Видео трансляция
Еврокубки
14:54
«Прометей» серьезно настроен на матч против «Людвигсбурга», несмотря на отсутствие турнирной мотивации
«Прометей» серьезно настроен на матч против «Людвигсбурга», несмотря на отсутствие турнирной мотивации
Еврокубки
11:31
Джордж обошел Брайанта по количеству точных трехочковых попаданий
Джордж обошел Брайанта по количеству точных трехочковых попаданий
НБА
09:50
«Филадельфия» с великолепным Эмбиидом разобралась с «Бостоном», «Голден Стэйт» одержал уверенную победу над «Сакраменто»
«Филадельфия» с великолепным Эмбиидом разобралась с «Бостоном», «Голден Стэйт» одержал уверенную победу над «Сакраменто»
НБА
07:54
НБА не намерена доигрывать сезон в «пузыре»
НБА не намерена доигрывать сезон в «пузыре»
НБА
20 декабря 20:00
«Остановите сезон НБА!» Игрок «Бостона» призвал лигу к решительным мерам
«Остановите сезон НБА!» Игрок «Бостона» призвал лигу к решительным мерам
НБА
20 декабря 17:09
Соперник «Прометея» в плей-ин Лиги чемпионов определится на неделю позже
Соперник «Прометея» в плей-ин Лиги чемпионов определится на неделю позже
Еврокубки
20 декабря 16:50
Эффектная передача Пола и невероятный проход Уэстбрука вошли в топ-10 дня НБА
Эффектная передача Пола и невероятный проход Уэстбрука вошли в топ-10 дня НБА
НБА
20 декабря 13:44
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
156
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
51
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
13
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости