Соперник «Прометея» в плей-ин Лиги чемпионов определится на неделю позже
«Прометей» серьезно настроен на матч против «Людвигсбурга», несмотря на отсутствие турнирной мотивации
Слобожанцы сыграют заключительный поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов
Фото: prometeybc.com
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург рассказал о настрое команды на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Людвигсбурга».
«Прометей» досрочно обеспечил себе выход в раунд плей-ин турнира, а «Людвигсбург» – первое место в группе. Слова Гинзбурга приводит пресс-служба чемпиона Украины:
«Не думаю, что наших игроков нужно будет дополнительно мотивировать, и я не буду этого делать. Любой наш игрок, который выйдет на площадку, понимает, что команде придется сыграть матч очень серьезного уровня, за которым будет следить множество людей. То, что победа для нас не очень важна, не будет иметь никакого значения».
Накануне стало известно, когда определится соперник «Прометея» в раунде плей-ин.
Комментарии 0