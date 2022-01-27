Прометей в драматичном матче выиграл у «Хапоэля»
«Прометей» снова обыграл «Касторс Брэн» в Еврокубке
У команды из Слобожанского две победы над бельгийками
Фото: Прометей
Женский «Прометей» в рамках второго матча 1/8 финала Еврокубка обыграл дома бельгийский «Касторс Брэн» со счетом 79:56.
Украинская команда снова уверенно провела первые три четверти, обеспечив комфортный отрыв в +26 очков. Но, как и в первом матче, «Прометей» снова уступила соперницам в четвертой десятиминутке. При этом, отрыв украинок все равно составил очень комфортные +23.
Лучшей в составе победительниц стала Ариэль Аткинс, набравшая 21 очко, сделавшая 2 подбора и 4 ассиста.
В четвертьфинале Еврокубка «Прометей» сыграет против польского «Люблина».
Еврокубок. 1/8 финала. Ответный матч
«Прометей» – «Касторс Брэн» 79:56 (27:11, 21:15, 23:19, 8:11)
Комментарии 0