«Прометей» переиграл «Людвигсбург» в заключительном туре группового этапа ЛЧ
«Прометей» узнал соперника в 1/8 финала женского Еврокубка
За оппоненток команды из Слобожанского играет украинка
Фото: Прометей
Женский «Прометей» в 1/8 финала Еврокубка сыграет с бельгийским клубом «Касторс Брейн», за который играет украинка Валерия Бережинская.
Бельгийцы выиграли группу Е, получив в плей-офф 11-й номер посева, тогда как «Прометей» был 6-м.
В 1/16 финала бельгийки дважды обыграли израильтянок из «Неве Давид Рамла».
Первый матч состоится 13 января в бельгийском Брейн-л'Алье, а ответная игра пройдет 20 января в Украине.Напомним, «Прометей» в 1/16-й финала Еврокубка в двух матчах уверенно выиграл у швейцарского «Фрибурга».
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