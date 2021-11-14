«Прометей» в гостях разнес «Николаев» с преимуществом в 34 очка

Подопечные Гинзбурга продлили серию до 12 побед кряду

«Преметей» ожидаемо разгромил «Николаев» / фото - ФБУ

БК «Преметей» ожидаемо разгромил «Николаев» в гостевом матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 89:55.

В таблице подопечные Ронена Гинзбурга идут на первом месте с 12-ю победами кряду. «Николаев» же разместился на 11-й строчке, имея 4 победы в 14-и матчах сезона.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Прометея» Д'Анджело Харрисон, набравший 20 очков, 2 подбора, 2 передачи и 1 перехват, при 1-й потере и 2-х фолах. Лучшим среди хозяев площадки стал Матей Радунич (9 очокв и 3 подбора при 2-х потерях и 2-х фолах).

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Николаев» – «Прометей» – 55:89 (9:21, 9:27, 19:19, 17:19, 20:22)

«Николаев»: Радунич 9, Никсон 6о + 5пд, Барнис 6, Волкер 5о + 5пд, Заплотинский 4 – старт; Дэниел 10, Дубоненко 6, Тищенко 4о + 6пд, Кожемякин 4, Хохоник 1, Лук’ян

«Прометей»: Харрисон 20, Билан 12о + 7пд, Кеннеди 6, Сидоров 4о + 5пр, Липовый – старт; Доу 18о + 8пд, Лукашов 10, Мишула 9. Петров 7, Беликов 3

Напомним, в параллельном матче тура «Одесса» проиграла «Тернополю».