«Прометей» в сложном матче вырвал победу у «Запорожья»

Команда из Каменского чуть не проиграла, как казалось, выигранный матч





Фото: ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Прометей» обыграл»Запорожье» со счетом 74:70.



«Прометей» в присущей себе манере завладел преимуществом в начале матча и на большой перерыв ушел с отрывом в 12 очков. Особенно хорошо у хозяев работала дальняя артилерия – трехочковые им хорошо удались.

Во второй половине матча «Запорожье» перевернул игру. Подопечные Валерия Плеханова начали чаще выигрывать подбор и попадать из-за дуги, что помогло им выйти вперед.

В четвертой четверти хозяева выровняли игру и за две минуты до окончания матча сравняли счет, а затем вышли вперед – 74:70.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Прометей» – «Запорожье» 74:70 (20:15, 23:16, 11:25, 20:14)

«Прометей»: Эванс (15 + 7 подборов), Лукашов (10 + 6 передач), Липовый (13), Стефенс (6 + 8 подборов), Петров (13 + 13 подборов) – старт. Луценко (8), Сидоров (9), Вон (0).

«Запорожье»: Мальчевский (7), Кеффи (17 + 6 подборов, + 11 передач), Грицак (6), Сизов (2 + 7 пордборов, + 7 передач), Тихонов (16 + 7 подборов) – старт. Титов (14), Морозов (8), Рагимов (0)