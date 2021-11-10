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«Прометей» вновь упустил победу в матче с «Тенерифе»

Несмотря на поражение, команда Ронена Гинзбурга сохраняет шансы на выход в следующий раунд
Баскетбол Еврокубки
23:30
«Прометей» вновь упустил победу в матче с «Тенерифе»
Фото: FIBA

«Прометей» на выезде уступил «Тенерифе» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Прометей» не лучшим образом провел первую четверть, проиграв ее с разницей в 8 очков. Во второй десятиминутке украинский коллектив и вовсе в какой-то момент отставал на 16 баллов, но к концу этого игрового отрезка сумел сократить отставание до 7 очков.

В третьей четверти команда Ронена Гинзбурга очень быстро отыгралась, после чего в матче постоянно менялся лидер, однако в большой отрыв ни у одного коллектива соорудить не получалось.

Заключительную десятиминутку лучше начал «Прометей», который сумел завладеть преимуществом «+7», но в этот раз уже хозяева очень быстро сократили отставание к минимуму. В итоге все свелось, как и в первом матче, к «клатчу». За 9 секунд до завершения основного времени «Прометей» получил владение при счете 78:80 в пользу «Тенерифе»: Харрисон взял инициативу на себя и за счет индивидуальных действий попытался заработать фол, но свисток судьи промолчал.

Таким образом, «Прометей» второй раз уступил «Тенерифе» и потерпел третье поражение в Лиге чемпионов.

Отдельно стоит отметить индивидуальный перформанс Петрова, который забросил 5 из 5 трехочковых, став самым результативным игроком «Прометея» с 19 набранными баллами.

Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур:

«Тенерифе» – «Прометей» 80:78 (26:18, 18:19, 17:24, 19:17)

«Тенерифе»: Герра (10), Уэртас (12 + 5 передач), Серхио Родригес (5), Састре, Сулейманович (9), Дорнекамп, Фитипальдо (18 + 6 передач), Салин (5 + 5 подборов), Шермадини (14), Смит, Тодорович, Вильтьер (7 + 6 подборов).

«Прометей»: Эванс (7 + 8 подборов), Харрисон (17), Кеннеди (13 + 5 подборов), Петров (19 + 5 подборов), Сидоров (5), Беликов, Билан (4), Лукашов, Липовый (3), Мишула, Доу (10 + 6 подборов + 6 передач), Тихонов.

В параллельном матче «Динамо Сассари» неожиданно обыграло лидера группы «Людвигсбург» - 82:75.

В турнирной таблице группы А «Прометей» сохранил третье место, которое дает путевку в следующий раунд, однако отстоять ее придется в домашнем матче против «Сассари» (8 декабря).

Сергей Остапенко
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