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«Прометей» вошел в 16 сильнейших команд Лиги чемпионов. Соперники и расписание матчей украинского клуба в следующем раунде еврокубка

В квартете коллектив из Слобожанского сыграет с «Уникахой», «Клуж-Напокой» и «Остенде»
Баскетбол Еврокубки
08:59
«Прометей» вошел в 16 сильнейших команд Лиги чемпионов. Соперники и расписание матчей украинского клуба в следующем раунде еврокубка
Фото: БК Прометей

«Прометей» успешно преодолел плей-ин Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.

Чемпион Украины сыграет в группе K с «Клуж-Напокой» (Румыния), «Уникахой» (Испания) и «Остенде» (Бельгия). Две первых команды из квартета выйдут в стадию 1/4 финала соревнований.

Расписание «Прометея» в Лиге чемпионов:

Дома:

«Прометей» – «Клуж-Напока». 1 февраля.

«Прометей» – «Уникаха». 8 февраля.

«Прометей» – «Остенде». 9 марта.

В гостях:

«Остенде» – «Прометей». 10 февраля.

«Уникаха» – «Прометей». 16 марта.

«Клуж-Напока» – «Прометей». 22 марта.

Напомним, что в Суперлиге «Прометей» выиграл все 24 матча.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Прометей Уникаха Лига чемпионов (баскетбол)

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