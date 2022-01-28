«Прометей» в Иерусалиме обыграл «Хапоэль» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
«Прометей» вошел в 16 сильнейших команд Лиги чемпионов. Соперники и расписание матчей украинского клуба в следующем раунде еврокубка
В квартете коллектив из Слобожанского сыграет с «Уникахой», «Клуж-Напокой» и «Остенде»
Фото: БК Прометей
«Прометей» успешно преодолел плей-ин Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Чемпион Украины сыграет в группе K с «Клуж-Напокой» (Румыния), «Уникахой» (Испания) и «Остенде» (Бельгия). Две первых команды из квартета выйдут в стадию 1/4 финала соревнований.
Расписание «Прометея» в Лиге чемпионов:
Дома:
«Прометей» – «Клуж-Напока». 1 февраля.
«Прометей» – «Уникаха». 8 февраля.
«Прометей» – «Остенде». 9 марта.
В гостях:
«Остенде» – «Прометей». 10 февраля.
«Уникаха» – «Прометей». 16 марта.
«Клуж-Напока» – «Прометей». 22 марта.
Напомним, что в Суперлиге «Прометей» выиграл все 24 матча.
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