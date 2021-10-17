«Прометей» вовремя включился и обыграл «Тернополь»

Подопечные Забирченко провалили третью четверть

Фото: ФБУ

«Прометей» на выезде обыграл «Тернополь» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

В первой половине встречи, несмотря на все предматчевые прогнозы, «Тернополь» не просто играл на равных действующим чемпионом Украины, но и в некоторых аспектах выглядел предпочтительней.

Судя по всему, в перерыве в раздевалке «Прометея» произошел серьезный разговор, потому что на вторую половину поединка вышла совсем другая команда. Подопечные Ронена Гинзбурга уничтожили соперника в третьей четверти, выиграв десятиминутку со счетом 25:4, а затем довели матч до закономерной победы.

Таким образом, «Прометей» продолжает оставаться единственной командой, которая еще не проигрывала в Суперлиге. У «Тернополя» противоположная ситуация: подопечные Дмитрия Забирченко выиграли только один поединок в сезоне.

Самым результативным игроком встречи стал Ди-Джей Стефенс, набравший 19 очков. У «Тернополя» 15 баллов на счету Дейона Гриффина.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Тернополь» – «Прометей» 71:82 (21:15, 24:24, 4:25, 22:18)

«Тернополь»: Долежай 14 + 5, Луценко 13, Бояркин 9, Луна 2, Сандул 2 - старт; Гриффин 15 Фурстингер 11 + 8, Кларк 3.

«Прометей»: Стефенс 19 + 7, Харрисон 18 + 5, Билан 10 + 7, Доу 5 + 5, Сидоров 5 - старт; Эванс 8, Лукашов 6 + 5, Петров 6, Липовый 5, Беликов.

