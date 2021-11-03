«Прометей» впервые проиграл в Еврокубке

Чемпион Украины уступил команде, которую в первом туре разгромил

Фото: ФБУ

Женская команда «Прометея» проиграла «Сепси» в матче четвертого тура группового этапа Кубка Европы FIBA.

«Прометей» хорошо провел стартовую четверть, однако в середине второй десятиминутке упустил преимущество и позволил команде соперника уйти в отрыв, а сам затем уже не отыгрался.

Как итог – первое поражение «Прометея» в Еврокубке. В матче первого тура украинки разгромили «Сепси» со счетом 86:64.

Еврокубок FIBA. Женщины. Групповой этап. 4-й тур:

«Сепси» (Румыния) – «Прометей» (Украина) – 80:78 (12:18, 36:25, 18:14, 14:21)



«Прометей»: Аткинс 24+9, Холмс 23+10, Дубровина 7, Дацько 7, Юркевичус 3+10 – старт; Бабич 8+6, Любинец 6+6, Мусиенко, Воробей.

