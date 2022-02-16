«Прометей» впервые в сезоне потерпел поражение

Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев

Фото: ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Прометей» уступил на выезде «Харьковским Соколам» со счетом 98:73. Это было первое поражение чемпиона Украины в этом сезоне. Стоит отметить, что основная команда «Прометея» отправилась на сборы в Чехию.

Хозяева площадки с самого начала встречи взяли инициативу в свои руки. Харьковчане позволили приблизится чемпиону Украины лишь в первой четверти. Все остальные отрезки прошли под полным контролем «Соколов».

Самым результативным игроком встречи стал Александер Зечевич из «Соколов», который отметился 20 пунктами.

«Харьковские Соколы» – «Прометей» – 98:73 (26:23, 23:16, 27:19, 22:15)

«Харьковские Соколы»: Шевченко 20 + 8 подборов, Буренко 2, Зечевич 20 + 12 подборов, Нэмцу 19 + 5 подборов, Глэбов 5 + 5 передач – старт; Кузнецов 5, Чугунов 3, Козлов 10, Никитин 6, Тарасенко 8.

«Прометей»: Пирогов 11 + 7 подборов, Бублик 5, Климов 22 + 7 передач, Бринюк 16, Горобченко 9 + 5 подборов – старт; Горковенко 0,, Гладун 2, Орзул 8, Безима 0, Мельник 0.