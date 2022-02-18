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«Прометей» сыграет с «Клужем» в Лиге чемпионом в чешском Нимбурке

Изначально матч должен был пройти в Запорожье, а затем в Киеве
Баскетбол Еврокубки
13:00
«Прометей» сыграет с «Клужем» в Лиге чемпионом в чешском Нимбурке
«Прометей» / Фото - prometeybc.com
Чемпион Украины «Прометей» перенесенный домашний матч второго раунда группового этапа Лиги чемпионов с румынским «Клужем» проведет в Нимбурке (Чехия). Об этом сообщается на официальном сайте Лиги чемпионов.

Матч, как и планировалось ранее, состоится 3 марта. Начало – в 19.00.

Изначально матч должен был 1 февраля в Запорожье, однако был перенесен из-за коронавируса в украинской команде. Затем планировалось, что игра пройдет в киевском Дворце спорта 3 марта.

Сейчас «Прометей» находится на сборе в Нимбурке, куда команда отправилась на две недели.

Напомним, трехочковый бросок американского защитника «Прометея» Криса Доу на последней минуте встречи с испанской «Уникахой» (70:69) возглавил топ-5 лучших эпизодов стартовых матчей второго группового раунда Лиги чемпионов.
Владимир Кириченко
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Теги

Прометей Лига чемпионов (баскетбол)

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