«Прометей» впервые в сезоне потерпел поражение
«Прометей» сыграет с «Клужем» в Лиге чемпионом в чешском Нимбурке
Изначально матч должен был пройти в Запорожье, а затем в Киеве
«Прометей» / Фото - prometeybc.comЧемпион Украины «Прометей» перенесенный домашний матч второго раунда группового этапа Лиги чемпионов с румынским «Клужем» проведет в Нимбурке (Чехия). Об этом сообщается на официальном сайте Лиги чемпионов.
Матч, как и планировалось ранее, состоится 3 марта. Начало – в 19.00.
Изначально матч должен был 1 февраля в Запорожье, однако был перенесен из-за коронавируса в украинской команде. Затем планировалось, что игра пройдет в киевском Дворце спорта 3 марта.
Сейчас «Прометей» находится на сборе в Нимбурке, куда команда отправилась на две недели.
Напомним, трехочковый бросок американского защитника «Прометея» Криса Доу на последней минуте встречи с испанской «Уникахой» (70:69) возглавил топ-5 лучших эпизодов стартовых матчей второго группового раунда Лиги чемпионов.
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