«Прометей» второй раз победил «Кибиркштиc-НРУ» и вышел в Финал четырех EWBL

Подопечные Виктории Большаковой обыграли представительниц Литвы

«Прометей» второй раз победил «Кибиркштиc-НРУ» / фото - ФБУ

Обладатели Кубка Украины «Прометей» победил литовский «Кибиркштис» во втором матче четвертьфинала EWBL и пробился в Финал четырех турнира. Удалось это благодаря атакующей и одновременно более осторожной игре. Украинки реализовали 29/77 (7/25 трехочковых) бросков с игры против 22/56 (3/14 трехочковых), и сделали 12 потерь против аж 27 у соперниц. Интересно, что даже несмотря на большее количество подборов в литовок – 47 против 37, наши девушки собрали больше отскоков в нападении – 16 против 14. Все это позволило победить – 71:58.

Единственной провальной четвертью стала третья, где «Прометей» уступил – 6:16. Соперницы сделали только на три броска больше наших спортсменок, но реализовали 7 из 13, тогда как украинки – 2 из 10.

Стоит отметить Джеймс Кешуан Лашун, которая стала самым результативным игроком поединка – 22 очка. Оксана Молдавия имеет второй показатель – 15 баллов. Капитан Ольга Дубровина сделала 10 передач.

Восточноевропейская женская баскетбольная лига. Четвертьфинал

«Прометей» –«Кибиркштиc-НРУ» (Вильнюс, Литва) 71:58 (23:18, 27:14, 6:16, 15:10).