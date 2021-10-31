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01:30 Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
01:30 Бостон Селтикс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
01:30 Нью-Йорк Никс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс -:- Запланирован
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«Прометей» выиграл 10-й матч кряду в Суперлиге

Чемпион Украины дома обыграл «Николаев»
Баскетбол Суперлига
31 октября 18:11
«Прометей» выиграл 10-й матч кряду в Суперлиге
Фото: superleague.in.ua

В матче «регулярки» Суперлиги «Прометей» добыл 10-ю победу подряд в чемпионате Украины, обыграв «Николаев».

Чемпион Украины столкнулся с достойным сопротивлением на старте матча, но уже во второй четверти гости немного посыпались. Так, хозяева площадки на большой перерыв ушли с «+16». Хоть во второй половине матча баскетболисты «Николаева» немного сократили отставание, но склонить чашу весов в свою сторону не вышло – 92:75 в пользу «Прометея».

Лучшим бомбардиром матча стал Андрэ Волкер с 25-ю очками, а в составе победителей Шон Эванс едва не выдал трипл-дабл – 20 очков, 15 подборов и 7 передач.

Суперлига. Регулярный чемпионат.

«Прометей» – «Николаев» 92:79 (24:20, 26:14, 27:26, 15:19)

«Прометей»: Эванс 20 + 15 подборов + 7 передач, Харрисон 17 + 5 передач, Билан 10 + 6 подборов, Лукашов 10 + 5 подборов + 5 передач, Беликов 9 – старт; Липовый 15, Петров 7, Доу 4, Мишула.

«Николаев»: Волкер 25 + 7 подборов + 6 передач, Дубоненко 16, Барнис 9, Никсон 8 + 5 подборов, Рокас 6 – старт; Даниэл 6, Тищенко 4, Кожемякин 3, Заплотинский 2, Хохоник.

Олег Шумейко-младший
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