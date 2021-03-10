Прошедший Матч всех звезд НБА показал самые низкие рейтинги телетрансляций

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Прошедший 7 марта Матч всех звезд НБА в Атланте побил антирекорд по телевизионным просмотрам, сообщает Sports Media Watch.

Показанные на каналах TNT и TBS Матч всех звезд и прошедший в большом перерыве конкурс данков показали средний рейтинг 3,1. Телетрансляцию увидели 5,94 млн зрителей, что на 24% и 18% меньше по сравнению с 2020-м годов – средний рейтинг 4,1, количество зрителей 7,28 млн.

Напомним, в Матче всех звезд-2021 команда Леброна обыграла команду Дюранта.