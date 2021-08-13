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Пустовой прошел медобследование и приступил к тренировкам со своей новой командой

Центровой сборной Украины готовится к старту сезона-2021/22

Баскетбол Украинские легионеры
11:57
Пустовой прошел медобследование и приступил к тренировкам со своей новой командой
Артем Пустовой / Фото - Facebook
Украинский центровой Артем Пустовой приступил к подготовке к сезону-2021/22 в составе своей нового клуба – испанской «Гран-Канарии». 
 
Отметим, что последние три сезона 29-летний игрок сборной Украины провел в “Барселоне», подписав в нынешнее летнее межсезонье контракт с клубом, который помимо Лиги АСВ также сыграет в Еврокубке. 

«Гран-Канария» в 1-м туре регулярного чемпионата Лиги АСВ 19 сентября сыграет на выезде против «Фуэнлабрады», а уже во втором туре Пустовой на домашней площадке 22 сентября будет противостоять своей бывшей команде – «Барселоне».  

В минувшем сезоне «Гран-Канария» пробилась в плей-офф, однако там уступила в стартовом раунде «Реалу». В то же время Пустовой с «Барселоной» стал чемпионом Испании.



Источник: basket.com.ua Владимир Кириченко
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