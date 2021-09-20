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Пустовой провел дебютный поединок за «Гран-Канарию»

Команда украинца в матче чемпионата Испании в овертайме обыграла «Фуэнлабраду»

Баскетбол Украинские легионеры
12:57
Пустовой провел дебютный поединок за «Гран-Канарию»
Артем Пустовой / Фото - archysport
Украинский центровой Артем Пустовой сыграл первый официальный матч за «Гран-Канарию».

В матче первого тура чемпионата Испании команда игрока сборной Украины переиграла «Фуэнлабраду» – 87:92 OT.

Пустовой провел на площадке 25 минут 4 секунды, при этом набрав 13 очков и совершив 9 подборов, 1 передачу и 4 блок-шота. 

Напомним, что Пустовой этим летом перешел в «Гран-Канарию» из «Барселоны», ранее назвав причины этого перехода.
Владимир Кириченко
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