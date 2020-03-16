Звонов – о трейде Михайлюка: «Хороший это обмен или плохой – только время покажет»

Форвард «Будивельника» оценил обмен украинского защитника в «Оклахому»

Максим Пустозвонов / фото - ФБУ

Форвард киевского «Будивельника» Максим Звонов прокомментировал трейд между «Детройтом» и «Оклахомой», в ходе которого украинский баскетболист Святослав Михайлюк стал игроком «Тандер».

«Конечно, мы все следим за Святославом, надеемся, что он будет получать игровое время в новой команде. Уже многое сказано об этом обмене, что в команде есть другие игроки на его позиции, на более длительных контрактах».

При этом он отмечает, что к моменту обмена все может кардинально измениться.

«НБА – очень непредсказуема. Все может поменяться очень быстро. Иногда, как нам кажется, там происходят нелогичные вещи. Генеральные менеджеры, тренеры, даже владельцы, у всех свои планы, в один миг кто-то может сказать: «А давай сделаем так» и все в корне поменяется».

Пустозвонов ожидает, что Святославу удастся проявить свои лучшие качества в «Оклахоме».

«Вся Украина надеется, что Михайлюк сможет показать себя в этой команде. А хороший это обмен или плохой – только время покажет».

Михайлюк установил рекорд карьеры в матче против «Шарлотт».