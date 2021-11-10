Радулович: «В последних матчах отбора на Евробаскет-2021 мы начали играть, как команда»
Радулович: «Девушки готовы отдать максимум сил борьбе. Соперник, безусловно, сильный»
Наставник отметил хорошую атмосферу в сборной Украины
13:08
Срджан Радулович / Фото: ФБУ
Главный тренер женской сборной Украины Срджан Радулович прокомментировал пресс-службе ФБУ ход подготовки команды к матчам квалификации чемпионата Европы-2023.
О настроении перед матчем
«Начали готовиться несколько дней назад. Настроение хорошее. Девушки готовы отдать максимум сил борьбе. Соперник, безусловно, сильный. Как я уже говорил ранее, мы не имеем возможности выбирать комфортных соперников, но можем подготовиться и отдать все на борьбу».
О кондициях игроков
«Девушки в добрых кондициях. Уровень чемпионата растет, соответственно растет уровень мастерства игроков. Я доволен».
Об игровом времени в клубах
«Есть баскетболистки, которые имеют меньше игрового времени, но в целом я доволен. Все игроки сборной пока лидеры свои клубных команд. С каждым сезоном они приобретают больше опыта и мастерства».
О возвращении в команду опытных баскетболисток
«Атмосфера в лагере сборной также замечательная. Девушки профессионально выполняют свои обязанности».
О сборной Франции
«Что касается шансов, то всегда есть шансы выиграть любой матч. Мы должны стремиться к этому. Если каждый игрок отдаст максимум сил, результат будет».
О сборной Финляндии
«У каждой команды есть собственные преимущества. Не сказал бы, что мы в чем-то их лучше. К каждому отдельному поединку мы должны готовиться максимально серьезно».
О системе квалификации
«Баскетбол – это командный вид спорта. Чем больше матчей и тренировочных сборов в течение года, тем выше уровень мастерства. Сложно выступать, когда собираемся лишь на несколько дней».
Напомним, женская национальная сборная Украины 11 ноября в Киеве сыграет против Франции. Видео трансляция будет доступна на XSPORT.
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