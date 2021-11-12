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Радулович: «Для меня было большим удовольствием находиться на скамейке и быть тренером такой команды»

Наставник сборной Украины – о победе над Францией в квалификации на Евробаскет-2023

Баскетбол Сборная Украины
08:21
Радулович: «Для меня было большим удовольствием находиться на скамейке и быть тренером такой команды»
Срджан Радулович / Фото - ФБУ
Главный тренер женской сборной Украины Срджан Радулович в интервью пресс-службе ФБУ прокомментировал победу над бронзовым призером Токио-2020 командой Францией (90:71) в матче 1-го тура группового этапа отбора на Евробаскет-2023.

«Эта победа важна для приобретения уверенности. Девушки поверили, что могут играть с любым соперником. У нас есть характер и мастерство. Играли как команда. Хочу поблагодарить девушек. Сыграли с характером. Очень сложно побеждать, когда шанс выиграть – 1%, а шанс проиграть – 99%. Для меня было большим удовольствием находиться на скамейке и быть тренером такой команды».


«Сейчас мы сделали один шаг. Следующий матч очень сложный. Мы не можем расслабиться. Будем стараться выиграть следующий матч. Надо в будущем повторять такую игру. Мы должны агрессивно начинать матчи, с характером. Мы знаем, что Алину Ягупову всегда будет опекать два-три игрока. Алина сделает свою работу и даст возможность забивать другим. Другие игроки набирали очки. Я раньше сказал, что для меня Ягупова – лучший игрок мира. В этом матче делали командную работу. Играли как команда в защите и нападении».


«27 очков Кристины Филевич для меня не откровение. Она еще прошлую квалификацию стабильно сыграла. Татьяна Юркевичус сделала 19 подборов. Против центровой сборной Франции это очень сложно сделать. Не только мастерство нужно, но и сильный характер. Биться с Сандрин Грудой 40 минут – только игроки экстра-класса могут это сделать».


«Сложно играть 40 минут на одном уровне. Есть провалы. Это нормально для любой команды. Мы разобрались с этим. Были небольшие проблемы с ротацией. Сложно было посадить Алину на скамейку на пару минут. 40 минут биться очень сложно, но девушки разобрались со своими проблемами».


«Я очень доволен атакой. Нет экспериментов в ротации. Специально ничего не ставили на сборную Франции. Если хорошо играет кто-то, я готов предоставить отдых в паузах матча. Нужно серьезно подготовиться к Финляндии. У нас нет возможности расслабиться и сказать, что обыграли Францию и будет легкая игра с Финляндией. Мы должны выкладываться на 100% в каждом матче».


Своими эмоциями после победы над Францией поделилась капитан сборной Украины Алина Ягупова.
Владимир Кириченко
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Срджан Радулович

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