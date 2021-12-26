Радулович: «Если можно настроить Украину на победу над Францией, то почему «Будивельник» не может выиграть у «Прометея»?»

Специалист ждет, что во второй половине чемпионата киевляне будут на пике формы





Срджан Радулович / Фото: ФБУ

Главный тренер женского «Будивельника» Срджан Радулович высказался о работе с киевской командой, пике формы, победе в чемпионате и выходе в еврокубки.



О работе в «Будивельнике».

«Я очень рад, что получил предложение от «Будивельника». Получаю удовольствие и профессионально, и от пребывания в городе. Киев – европейский и очень красивый город. Нам не трудно было привыкнуть к нему. Чем выше цели у команды, тем интереснее с ней работать. Я раньше работал с сильными европейскими командами. Поэтому сейчас очень рад снова работать в клубе с большими амбициями и высокими целями. Амбиции? Мы имеем большой запас. Мы еще не играем на своем максимуме. Я доволен тем, как девушки стараются на тренировках. Они имеют правильное профессиональное отношение к тренировкам, которое должно дать результат. Доволен ли я? Тренер не должен быть доволен никогда. Я недоволен собой. Всегда есть то, что можно улучшить. После каждой игры делаем аналитику, обращаем внимание на минусы. Но мы на правильном пути. У нас, бесспорно, есть резерв. И результат придет, я в этом уверен. Запас есть в физическом, и в техническом плане. У нас очень способные, талантливые игроки. И если я, как тренер, максимально использую их потенциал, это даст результат».

О взаимопонимании между игроками.

«Это тоже вопрос формы. В процессе набора формы, будет расти и понимание. У нас разные игроки, привыкшие к разному стилю баскетбола. Я очень рад, что к нам приехали сильные американские баскетболистки. Благодаря этому даже тренировочный процесс происходит на высшем уровне, и это очень важно для украинок. Потому что все начинается с тренировок. А потом лишь переносится в игру. Понимание-это процесс, оно не может появиться сразу. Но я очень доволен, как девушки общаются между собой. В баскетбольном смысле. Потому что они пришли в «Будивельник» не дружить, а тренироваться и хорошо делать свою работу».

О росте молодых украинок благодаря тренировкам с сильными американками.

«Так. И я стараюсь так и делать, чтобы на тренировках украинки тренировались вместе с американками, играли друг против друга. Таким образом наша молодежь получает больше опыта, больше нагрузки. Когда есть больше нагрузки, то приходит и мастерство. Когда мы находимся в зоне комфорта, прогресса нет. Нужно выходить из зоны комфорта. Только так. С физическими, психологическими нагрузками. Именно поэтому я рад, что наши американки здесь. Ведь прежде всего это очень хорошо для украинского баскетбола и для молодых местных игроков. Надеюсь, что они сами это понимают и максимально используют каждую секунду тренировки».

О том, чего не хватает для победы над «Прометеем».

«Той же формы. Во второй половине чемпионата мы достигнем пика формы. У нас есть сильные игроки, и есть потенциал. Реально ли обыграть «Прометей»? Если бы было нереально, я не занимался бы баскетболом. Если можно настроить сборную Украины так, что она может выиграть у Франции, то почему «Будивельник» не может выиграть у «Прометея». Мы ведь не играем так, чтобы просто поиграть, мы играем каждую игру, чтобы выиграть. Возможна лишь одна задача – победить в каждом матче. Тем более, когда ты тренер «Будивельника». Других задач не может быть».

О важности выиграть регулярный чемпионат, чтобы иметь преимущество своей площадки в плей-офф.

«Это всегда важно. Однако в этом есть большой плюс, когда полный зал, когда многие люди поддерживают команду. К сожалению, пандемия внесла коррективы, на игры приходит не так много болельщиков. То есть сейчас это преимущество стало не таким существенным, как раньше».

О том, нужно ли усиление «Будивельнику» перед плей-офф.

«Нет. Я доволен своими игроками. Поэтому не вижу в этом смысла. Повторю еще раз, у нас есть потенциал, есть резерв, мы будем играть лучше и лучше с этим составом».

О самом сложном матче с «Будивельником».

«Матч с «Ровно». Первая игра после моего прихода в команду. Почему? Я пришел в «Будивельник» за два дня до игры. У нас, конечно, не было систем ни защиты, ни нападения, которые я хотел бы видеть. Мы провели всего две тренировки, поэтому тогда было очень сложно. Потом мы стали играть все лучше и лучше с каждой следующей игрой. Я очень благодарен игрокам за их профессиональное отношение, за то, что они так быстро привыкли и освоили то, что я давал на тренировках».

О целях.

«У «Будивельника» всегда самые высокие цели. Давайте будем идти шаг за шагом, выигрываем каждый следующий матч, а потом будем говорить о следующем сезоне. Но еще раз повторюсь – это «Будивельник», и он всегда имеет большие планы. Это только первый сезон новой команды, поэтому мы должны ответственно и аккуратно делать каждый шаг – победа за победой».

Напомним, Радулович рассказал, что победа над Францией во главе сборной Украины стала для него самой сладкой в карьере.



