Радулович: «Мы одержали важную победу»

Главный тренер сборной Украины – о матче против Финляндии

Фото: ФБУ

Главный тренер сборной Украины Срджан Радулович прокомментировал победу над Финляндией (77:71) в матче квалификации на чемпионат Европы-2023:

Эмоционально и физически мы многое оставили в матче с Францией. Я ждал сегодня тяжелый матч. Финляндия – сложный соперник, играющий в очень агрессивный баскетбол все 40 минут, бросает, быстро играет. Мы сегодня одержали важную победу.

В конце было тяжело? В чем причина того, что подпустили соперника?



Это усталость. Я очень благодарен нашим игрокам за то, что они сделали в этих двух играх. Это было очень-очень тяжело.

Много работы было и в атаке, и в защите. Как вы оцените игру против лидеров сборной Финляндии?

Мы старались, играли на максимуме. Иногда получалось, иногда нет. Были проблемы через четыре фола Юркевичус, мы искали варианты замены. Но все девушки сыграли как можно лучше.

Дайте краткий итог старта нашей команды в отборе на Евробаскет-2023.

Только позитив. Мы добились результата в этих двух матчах. Будем готовиться дальше, исправлять ошибки, которые были допущены.

После двух туров сборная Украины занимает первое место в группе В.