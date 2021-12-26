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Радулович назвал украинку лучшей баскетболисткой в мире

Специалист сравнил капитана сборной с топовыми игроками других стран
Баскетбол Сборная Украины
15:00
Радулович назвал украинку лучшей баскетболисткой в мире
Срджан Радулович / фото - ФБУ

Главный тренер сборной Украины Срджан Радулович, подводя итоги 2021 года, поделился воспоминаниями о матче против команды Франции, отдельно выделив действия капитана команды Алины Ягуповой, назвав ее лучшей баскетболисткой мира на данный момент.

Победа над сборной Франции – самая большая сенсация в украинском баскетболе 2021 года. Вы удивили болельщиков и даже экспертов. А кто-то смог вас удивить?

Мне сложно выделить кого-то. Но назову Алину Ягупову, которая является топ-игроком. На мой взгляд, она лучшая баскетболистка мира. Она очень профессионально относится к делу, настоящий капитан команды. Однако, мы победили Францию ​​как команда. За это я очень благодарен девушкам. Они показали командный дух. Они показали, как нужно бороться за флаг Украины. Особенно сейчас в эти сложные времена, которые переживает страна.

Вы сказали, Алина Ягупова – лучшая баскетболистка в мире, верно?

Да. У меня был опыт работы с сильнейшими игроками мира. Лорен Джексон, Сильвия Фаулз, многие европейские баскетболистки. Поверьте, такого игрока, как Алина, нет. Она топ и физически, и очень хорошо понимает баскетбол, очень большой талант. На данный момент это лучшая баскетболистка мира без конкуренции.

Напомним, ранее Радулович также высказался о работе с женским «Будивельником».

 

 

Михаил Рыбак
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Алина Ягупова Срджан Радулович

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