Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЖесть на боксе в Англии! Мать звезды «Манчестер Сити» избили неизвестные, а его самого назвали «голубым» и «ссыклом»
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
19:40
Золото Юкона
19:15
Хоккей. Суперлига Париматч. СК Сокол - Мариуполь

Радулович о победе в Кубке Украины: «Я очень доволен тем, как девушки играли, старались»

Его «Будивельник» не оставил шансов «Киев-Баскету»
Баскетбол В Украине
17:48
Радулович о победе в Кубке Украины: «Я очень доволен тем, как девушки играли, старались»
Срджан Радулович / Фото: ФБУ

Главный тренер киевского «Будивельника» Срджан Радулович высказался о победе команды в финале женского Кубка Украины над «Киев-Баскетом» (103:64).

«Я очень доволен тем, как девушки играли, старались. Они отдали максимум сегодня. У нас была проблема против зонной защиты «Интерхима», поэтому сегодня мы подготовились, ведь знали, что «Киев-Баскет» будет играть зону. Мы показали хорошую игру, как в защите, так и в нападении. Я доволен.

Выступление Малашенко? Она постоянно так играет, поэтому ее и пригласили в «Бидивельник». Классная игра и хороший человек, который сегодня продемонстрировал свое баскетбольное мастерство. Она доказала, что возвращение в Украину – это правильный шаг для нее.

От этой победы только позитив. Это придает нам уверенность и опыт, каждый финал очень тяжелый. Эта победа очень важна для команды».

Напомним, ранее Радулович назвал украинку лучшей баскетболисткой в мире.

 

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Срджан Радулович

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

Бобров: «Сборная Украины может дать бой национальной команде Испании»
Бобров: «Сборная Украины может дать бой национальной команде Испании»
Сборная Украины
19:10
Кравцов – о матче со сборной Испании: «Будем стараться не подвести и порадовать украинцев»
Кравцов – о матче со сборной Испании: «Будем стараться не подвести и порадовать украинцев»
Сборная Украины
18:40
Радулович о победе в Кубке Украины: «Я очень доволен тем, как девушки играли, старались»
Радулович о победе в Кубке Украины: «Я очень доволен тем, как девушки играли, старались»
В Украине
17:48
«Будивельник» выиграл у «Киев-Баскета» в финале женского Кубка Украины
«Будивельник» выиграл у «Киев-Баскета» в финале женского Кубка Украины
В Украине
17:27
Леброн Джеймс: «Свой последний сезон я проведу с сыном»
Леброн Джеймс: «Свой последний сезон я проведу с сыном»
НБА
16:50
Без потерь не обошлось. Сборная Украины отправилась в Испанию на матч квалификации чемпионата мира-2023
Без потерь не обошлось. Сборная Украины отправилась в Испанию на матч квалификации чемпионата мира-2023
Сборная Украины
15:21
Кравцова дозаявили в состав сборной Украины. Он будет готовиться к матчам с испанцами
Кравцова дозаявили в состав сборной Украины. Он будет готовиться к матчам с испанцами
Сборная Украины
19 февраля 14:54
Плеханов вошел в тренерский штаб сборной Украины
Плеханов вошел в тренерский штаб сборной Украины
Сборная Украины
19 февраля 13:29
Стали известны имена номинантов на включение в Зал славы в 2022 году
Стали известны имена номинантов на включение в Зал славы в 2022 году
НБА
19 февраля 12:22
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости