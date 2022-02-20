Радулович о победе в Кубке Украины: «Я очень доволен тем, как девушки играли, старались»

Срджан Радулович / Фото: ФБУ

Главный тренер киевского «Будивельника» Срджан Радулович высказался о победе команды в финале женского Кубка Украины над «Киев-Баскетом» (103:64).



Выступление Малашенко? Она постоянно так играет, поэтому ее и пригласили в «Бидивельник». Классная игра и хороший человек, который сегодня продемонстрировал свое баскетбольное мастерство. Она доказала, что возвращение в Украину – это правильный шаг для нее.

От этой победы только позитив. Это придает нам уверенность и опыт, каждый финал очень тяжелый. Эта победа очень важна для команды».