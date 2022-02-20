Радулович: «Если можно настроить Украину на победу над Францией, то почему «Будивельник» не может выиграть у «Прометея»?»
Радулович о победе в Кубке Украины: «Я очень доволен тем, как девушки играли, старались»
Его «Будивельник» не оставил шансов «Киев-Баскету»
Срджан Радулович / Фото: ФБУ
Главный тренер киевского «Будивельника» Срджан Радулович высказался о победе команды в финале женского Кубка Украины над «Киев-Баскетом» (103:64).
«Я очень доволен тем, как девушки играли, старались. Они отдали максимум сегодня. У нас была проблема против зонной защиты «Интерхима», поэтому сегодня мы подготовились, ведь знали, что «Киев-Баскет» будет играть зону. Мы показали хорошую игру, как в защите, так и в нападении. Я доволен.
Выступление Малашенко? Она постоянно так играет, поэтому ее и пригласили в «Бидивельник». Классная игра и хороший человек, который сегодня продемонстрировал свое баскетбольное мастерство. Она доказала, что возвращение в Украину – это правильный шаг для нее.
От этой победы только позитив. Это придает нам уверенность и опыт, каждый финал очень тяжелый. Эта победа очень важна для команды».
Напомним, ранее Радулович назвал украинку лучшей баскетболисткой в мире.
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