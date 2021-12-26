Радулович: «Сборная показала, как нужно бороться за флаг Украины. Особенно в это сложное для страны время»

Срджан Радулович / фото - ФБУ

Главный тренер женской сборной Украины Срджан Радулович подвел итоги 2021 года.

Когда ты играешь против такой сильной команды как Франция, настроить команду – сложный процесс. Баскетболистки должны верить в победу, в то, что они могут выиграть. И они верили. Они играли как команда, в этой игре дали максимум как физически, так и эмоционально.

Затем матч с Финляндией. Накануне девочки и физически, и морально устали. Я так боялся этой второй игры, просто потому, что игроки отдали максимум в первом поединке всего два дня назад. Но мои опасения оказались тщетными, девушки снова сыграли на максимуме и профессионально. Несмотря на то, что была очень сложная игра, победили. Два разных матча, но, поверьте, очень сложный и первый, и второй соперники.

Насколько вы удовлетворены этим годом вашей карьеры?



Повторюсь, что успех в матче с Францией – самая сладкая победа пока в моей карьере. В этом году профессионально я очень доволен.