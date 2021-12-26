Радулович: «Сборная показала, как нужно бороться за флаг Украины. Особенно в это сложное для страны время»
Главный тренер женской сборной Украины Срджан Радулович подвел итоги 2021 года.
Сборная Украины выиграла два стартовых поединка отбора на следующий Евробаскет. Перед каким матчем было сложнее настраивать команду: перед очень сильной Францией, или Финляндией, с которой нужно было играть после тяжелого матча?
Когда ты играешь против такой сильной команды как Франция, настроить команду – сложный процесс. Баскетболистки должны верить в победу, в то, что они могут выиграть. И они верили. Они играли как команда, в этой игре дали максимум как физически, так и эмоционально.
Затем матч с Финляндией. Накануне девочки и физически, и морально устали. Я так боялся этой второй игры, просто потому, что игроки отдали максимум в первом поединке всего два дня назад. Но мои опасения оказались тщетными, девушки снова сыграли на максимуме и профессионально. Несмотря на то, что была очень сложная игра, победили. Два разных матча, но, поверьте, очень сложный и первый, и второй соперники.
Насколько вы удовлетворены этим годом вашей карьеры?
Повторюсь, что успех в матче с Францией – самая сладкая победа пока в моей карьере. В этом году профессионально я очень доволен.
Сборная Украины – единоличный лидер своей группы в квалификации на ЧЕ-2023
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