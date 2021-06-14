Рашад Вон – MVP финала Суперлиги. В решающем матче на его счету треть очков «Прометея»

Коллектив из Каменского «всухую» выиграл в финале у «Запорожья»

Фото: fbu.ua

Атакующий защитник «Прометея» Рашад Вон признан MVP финала Суперлиги.



«Прометей» в третьем матче обыграл «Запорожье» (88:83) и стал чемпионом Украины сезона 2020/2021. В решающем матче Рашад провел на паркете 27 минут 17 секунд. За время на плозадке он набрал 30 очков.

Отметим, что команда из Каменского впервые в своей истории стала победителем национального первенства.