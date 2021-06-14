«Прометей» всухую выиграл серию с «Запорожьем» и стал чемпионом Суперлиги сезона-2020/2021
Рашад Вон – MVP финала Суперлиги. В решающем матче на его счету треть очков «Прометея»
Коллектив из Каменского «всухую» выиграл в финале у «Запорожья»
Фото: fbu.ua
Атакующий защитник «Прометея» Рашад Вон
признан MVP финала Суперлиги.
«Прометей» в третьем матче обыграл «Запорожье» (88:83) и стал чемпионом Украины сезона 2020/2021. В решающем матче Рашад провел на паркете 27 минут 17 секунд. За время на плозадке он набрал 30 очков.
Отметим, что команда из Каменского впервые в своей истории стала победителем национального первенства.
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