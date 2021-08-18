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Рашад Вон: «Перешел в «Днепр», чтобы снова выиграть Суперлигу»

Также американец надеется на удачное выступление команды в Европе
Баскетбол Суперлига
15:53
Рашад Вон: «Перешел в «Днепр», чтобы снова выиграть Суперлигу»
Фото: ФБУ

Американский атакующий защитник Рашад Вон рассказал, почему он перешел из состава действующего чемпиона Украины «Прометея» в «Днепр»:

«Я играл против «Днепра» в прошлом сезоне. Видел, какое крутое тут окружение у команды, видел саму команду и знал, что тут очень хорошая организация. Я поговорил с тренером по телефону и между нами установилась связь. Я захотел приехать и играть.

Хочу посмотреть, как это все сработает. Я хочу снова выиграть чемпионат и пришел сюда, чтобы выиграть Суперлигу, выиграть в Европе. Это моя главная цель. Это отличное чувство, когда становишься чемпионом. И я приехал сюда, чтобы взять еще один титул.

Игры против «Прометея» будут особенными для меня. В команде осталось много парней, с которыми я играл в прошлом сезоне. Будет весело играть против них».


Напомним, «Днепр» близок к подписанию экс-игрока «Чикаго».

Источник: basket.com.ua Сергей Остапенко
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Теги

Днепр (баскетбол) Прометей

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