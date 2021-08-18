«Прометей» подписал контракт с олимпийской чемпионкой Токио-2020 в составе сборной США
Рашад Вон: «Перешел в «Днепр», чтобы снова выиграть Суперлигу»
Также американец надеется на удачное выступление команды в Европе
Фото: ФБУ
Американский атакующий защитник Рашад Вон рассказал, почему он перешел из состава действующего чемпиона Украины «Прометея» в «Днепр»:
«Я играл против «Днепра» в прошлом сезоне. Видел, какое крутое тут окружение у команды, видел саму команду и знал, что тут очень хорошая организация. Я поговорил с тренером по телефону и между нами установилась связь. Я захотел приехать и играть.
Хочу посмотреть, как это все сработает. Я хочу снова выиграть чемпионат и пришел сюда, чтобы выиграть Суперлигу, выиграть в Европе. Это моя главная цель. Это отличное чувство, когда становишься чемпионом. И я приехал сюда, чтобы взять еще один титул.
Игры против «Прометея» будут особенными для меня. В команде осталось много парней, с которыми я играл в прошлом сезоне. Будет весело играть против них».
Напомним, «Днепр» близок к подписанию экс-игрока «Чикаго».
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