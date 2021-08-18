Рашад Вон: «Перешел в «Днепр», чтобы снова выиграть Суперлигу»

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Американский атакующий защитник Рашад Вон рассказал, почему он перешел из состава действующего чемпиона Украины «Прометея» в «Днепр»:

Хочу посмотреть, как это все сработает. Я хочу снова выиграть чемпионат и пришел сюда, чтобы выиграть Суперлигу, выиграть в Европе. Это моя главная цель. Это отличное чувство, когда становишься чемпионом. И я приехал сюда, чтобы взять еще один титул.

Игры против «Прометея» будут особенными для меня. В команде осталось много парней, с которыми я играл в прошлом сезоне. Будет весело играть против них».