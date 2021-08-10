Рашад Вон стал игроком «Днепра»

Атакующий защитник в прошлом сезоне выступал за «Прометей»

Рашад Вон (слева) / фото - ФБУ

«Днепр» объявил о подписании американского атакующего защитника Рашада Вона.

В прошлом сезоне Вон выступал за «Прометей», вместе с командой стал чемпионом Суперлиги и MVP финальной серии против «Запорожья».

В 30 матчах Суперлиги он за 26 минут на площадке набирал 14.1 очка, делал 2.9 подбора и 2.7 передачи при 43.9% реализации трехочковых (5.5 броска из-за дуги в среднем за игру).

У защитника есть опыт выступлений в НБА. Он дебютировал за «Милуоки» в сезоне 2015/16, провел 7 матчей (6 в старте), в следующем отыграл 44 матча, в 2017/18 – 22, затем в том же сезоне выступал за «Бруклин» и «Орландо», где суммарно провел 6 матчей.

«Днепр» продлил контракт с центровым сборной Украины Вячеславом Кравцовым.