«Голден Стэйт» обыграл «Майами», «Бруклин» уступил «Мемфису»
Разве такое бывает? Защитник Мемфиса Десмонд Бэйн в матче с Нью-Йорком показал чудо-статистику
На эти цифры нужно взглянуть
Десмонд Бэйн / Фото - NBAАтакующий защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн в выездном матче с «Нью-Йорком» (120:108) оформил удивительную статистическую линейку, связанную с числом 2.
Бэйн набрал 2 передачи, 2 блок-шота и 2 перехвата, совершил 2 фола и 2 потери, реализовав 22,2% с игры. Он сыграл под 22-м номером, матч состоялся 2 февраля 2022 года (2/2/22).
That’s hell https://t.co/GrEFIMdR2d— Desmond Bane (@DBane0625) February 3, 2022
Результаты игрового дня НБА.
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