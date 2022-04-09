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«Реал» не справился с «Баварией», «Фенербахче» минимально уступил «Панатинаикосу»

«Монако» разобралось с «Альбой», «Црвена Звезда» обыграла «Анадолу Эфес»
Баскетбол Еврокубки
08:00
«Реал» не справился с «Баварией», «Фенербахче» минимально уступил «Панатинаикосу»
Фото: eurohoops.net

Евролига. Регулярный чемпионат

«Фенербахче» – «Панатинаикос» 59:62 (20:22, 12:16, 17:6, 10:18)

«Фенербахче»: Веселы (20 + 7 подборов), Хенри (16 + 5 потерь), Пьер (9), Махмутоглу (2),Бартель (0) – старт; Полонара (6), Флойд (4), Бирсен (2), Старкс (0), Хазер (0).

«Панатинаикос»: Папапетру (21 + 6 передач), Папаяннис (14 + 12 подборов + 4 блок-шота),Мэйкон (12), Сент-Рос (3), Уайт (2) – старт; Эванс (8), Бохоридис (2),Мандзукас (0), Хугаз (0), Каселакис (0).

«Реал» – «Бавария» 88:97 (24:17, 28:17, 23:25, 13:38)

«Реал»: Дек (12), Козюр (12), Ябуселе (12), Тавареш (8), Абальде (6) – старт; Серхио Юль (12), Тэйлор (8), Ханга (6), Рэндолф (4), Уильямс-Госс (3), Руди Фернандес (3), Пуарье (2).

«Бавария»: Шишко (13), Радошевич (8), Лучич (7), Рубит (5), Джордж (0) – старт; Ярамаз(19), Томас (16), Хантер (11), Обст (9), Ципзер (5), Хиллиард (4).

«Црвена Звезда» – «Анадолу Эфес» 93:85 (21:29, 19:11, 25:22, 28:23)

«Црвена Звезда»: Калинич (16 + 10 подборов + 8 передач), Уолтерс (15), Лазаревич (8),Холлинз (7), Кузмич (0) – старт; Добрич (15), Митрович (11), Давидовац (10),Уайт (8), Иванович (3), Маркович (0).

«Анадолу Эфес»: Ларкин (16 + 6 передач), Данстон (14), Андерсон (12), Симон (8 + 8 передач),Морман (7) – старт; Синглтон (13 + 8 подборов), Брайант (7), Пляйсс (6),Петрушев (2), Гази (0), Тунджер (0).

«Монако» – «Альба» 91:74 (26:22, 23:15, 19:17, 23:20)

«Монако»: Мотеюнас (18), Диалло (13), Джеймс (7), Томас (5), Уаттара (0) – старт;Бэйкон (19), Мотум (8), Холл (8), Ли (6), Вестерманн (5), Бутсьель (2).

«Альба»: Зусман (11), Ло (10), Смит (9), Тиманн (8), да Силва (0) – старт; Кумадже (15 + 9 подборов), Олинде (10 + 8 подборов), Сикма (5), Блатт (3), Шнайдер (3),Маттиссек (0).

Рене Тер Велде
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