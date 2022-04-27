«Реал» закрыл серию с «Маккаби» и вышел в Финал четырех, «Анадолу Эфес» одержал вторую победу над «Миланом»
Евролига. Плей-офф
«Анадолу Эфес» – «Милан» 77:65 (25:17, 17:18, 17:21, 18:9) Счет в серии – 2:1
«Анадолу Эфес»: Мицич (20), Пляйсс (17), Ларкин (16), Морман (8), Брайант (4) – старт;Данстон (4), Тунджер (3), Синглтон (3), Андерсон (2).
«Милан»: Холл (16), Родригес (9), Шилдс (9), Бентил (8), Хайнс (6) – старт; Грант (11),Тарчевски (4), Риччи (2), Бальдассо (0), Дэниелс (0), Датоме (0), Билига (0).
«Маккаби» – «Реал» 76:87 (22:25, 19:26, 20:22, 15:14) Серия завершена – 0:3
«Маккаби»: Уилбекин (22), Наннэлли (17), Жижич (10), Уильямс (8), Эванс (2) – старт;Рейнольдс (9), Калояро (4), ДиБартоломео (2), Соркин (2), Томас (0).
«Реал»: Ябуселе (16 + 8 подборов), Уильямс-Госс (9), Тавареш (9), Ханга (8 + 10 подборов), Козюр (4) – старт; Серхио Юль (18 + 6 передач), Пуарье (14),Абальде (6), Руди Фернандес (3), Рэндолф (0).
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