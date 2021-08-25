Редик рискует завершить карьеру

Защитник хочет перейти в «Нетс» или «Никс»

Джей Джей Редик / фото - bleacherreport.com

Свободный агент Джей Джей Редик (37 лет, 191 см) имеет большое желание оказаться в одном из двух клубов Нью-Йорка.

Как сообщает Джейк Фишер из Bleacher Report, опытный баскетболист может завершить карьеру, если не достигнет договоренности с «Бруклином» или «Нью-Йорком» в течение сезона-21/22.

«Редик, как и Миллсэп, может остаться в статусе свободного агента до 2022 года, ожидая перехода в один из клубов Нью-Йорка, где баскетболист проживает. Слухи о явном желании Редика перейти в «Никс» или «Нетс» уже давно циркулируют в НБА. Некоторые предполагают, что ветеран может закончить карьеру, если не договорится ни с одним из этих клубов. Тем не менее, вероятно, найдутся и другие претенденты на Редика с целью усиления скамейки во второй половине сезона. «Я бы пригласил его. Он может принести пользу абсолютно любой команде», – сказал нам главный тренер одного из клубов Западной конференции».

Редик заканчивал прошлый сезон в «Далласе». В 13 матчах за клуб он набирал 4,4 очка за 11,3 минуты на паркете, реализуя 39,5% трехочковых.

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