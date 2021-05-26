Рэндл – самый прогрессирующий игрок сезона

Форвард «Нью-Йорка» набрал 98 голосов из 100

Джулиус Рэндл / фото - Getty Images

Самым прогрессирующим игроком текущего сезона НБА стал тяжелый форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл.

98 журналистов из 100 отдали свои голоса в пользу 26-летнего игрока «Никс». Вторым по результатам голосования стал Джерами Грант, а третьим Майкл Портер.

В нынешнем сезоне Рэндл в среднем набирал 24,1 очка, 10,2 подбора и 6,0 передачи. Кроме того, он реализовал 160 трехочковых, что всего лишь на восемь точных бросков меньше, чем его общее количество трехочковых за пять предыдущих сезонов. Также он впервые попал на Матч всех звезд НБА.

Лучшим шестым игроком впервые в истории стал баскетболист «Юты».