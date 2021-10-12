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Риверс: «Хотим, чтобы Симмонс вернулся в команду»

Наставник «Филадельфии» рассказал о позиции клуба в ситуации с разыгрывающим
Баскетбол НБА
12:30
Риверс: «Хотим, чтобы Симмонс вернулся в команду»
Бен Симмонс / фото - nba.com

Главный тренер «Филадельфии 76» Док Риверс рассказал о позиции клуба в ситуации с Беном Симмонсом, который требует обмена и не участвует в тренировочном лагере.

Риверса цитирует портал clutchpoints.com:

«Мы озвучили свою позицию с самого первого дня. Хотим, чтобы Симмонс вернулся в команду. Ничего не изменилось с тех пор.

Я пока разговаривал не с самим Беном, но с Ричем Полом. Мне понравилось, как прошли эти беседы».

«Филадельфия 76» достигла прогресса в переговорах по возвращению в команду Бена Симмонса.

Рене Тер Велде
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Теги

Бен Симмонс Филадельфия 76 Док Риверс

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