Риверс: «Хотим, чтобы Симмонс вернулся в команду»

Наставник «Филадельфии» рассказал о позиции клуба в ситуации с разыгрывающим

Бен Симмонс / фото - nba.com

Главный тренер «Филадельфии 76» Док Риверс рассказал о позиции клуба в ситуации с Беном Симмонсом, который требует обмена и не участвует в тренировочном лагере.

Риверса цитирует портал clutchpoints.com:

«Мы озвучили свою позицию с самого первого дня. Хотим, чтобы Симмонс вернулся в команду. Ничего не изменилось с тех пор. Я пока разговаривал не с самим Беном, но с Ричем Полом. Мне понравилось, как прошли эти беседы».

«Филадельфия 76» достигла прогресса в переговорах по возвращению в команду Бена Симмонса.