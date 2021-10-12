«Филадельфия» достигла прогресса в переговорах по возвращению в команду Симмонса
Риверс: «Хотим, чтобы Симмонс вернулся в команду»
Наставник «Филадельфии» рассказал о позиции клуба в ситуации с разыгрывающим
Бен Симмонс / фото - nba.com
Главный тренер «Филадельфии 76» Док Риверс рассказал о позиции клуба в ситуации с Беном Симмонсом, который требует обмена и не участвует в тренировочном лагере.
Риверса цитирует портал clutchpoints.com:
«Мы озвучили свою позицию с самого первого дня. Хотим, чтобы Симмонс вернулся в команду. Ничего не изменилось с тех пор.
Я пока разговаривал не с самим Беном, но с Ричем Полом. Мне понравилось, как прошли эти беседы».
«Филадельфия 76» достигла прогресса в переговорах по возвращению в команду Бена Симмонса.
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