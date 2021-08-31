Рондо вернулся в «Лейкерс»

Защитник договорился о выкупе контракта с «Мемфисом»

Рэджон Рондо / фото - Getty Images

Разыгрывающий Рэджон Рондо решил провести следующий сезон в «Лейкерс» – в клубе, вместе с которым во второй раз в карьере стал чемпионом НБА в 2020 году.

Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, опытный баскетболист подпишет с командой Леброна Джеймса однолетний контракт на 2,6 миллиона долларов. Соглашение будет оформлено после того, как Рэджон покинет рынок отказов.

Рондо переходит в «Лейкерс» как свободный агент – в субботу Рэджон договорился о выкупе контракта на 7,5 миллиона с «Мемфисом». Отмечается, что при выкупе контракта ветеран уступил «Гриззлис» почти равнозначную сумму той, что заработает в «Лейкерс», поэтому Рондо не потеряет в деньгах в результате перехода.

Кармело Энтони продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс».