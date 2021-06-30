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матч-центр : Баскетбол
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Россия неожиданно уступила Мексике и оказалась на последнем месте группы в отборе на ОИ-2020

Теперь подопечные Базаревича имеют очень призрачные шансы на попадание в Токио
Olympics Токио-2020
19:50
Россия неожиданно уступила Мексике и оказалась на последнем месте группы в отборе на ОИ-2020
Сборная России / Фото: РФБ

Мужская сборная России по баскетболу уступила Мексике в стартовом матче квалификационного турнира на Олимпийские игры-2020. Подопечные Сергея Базаревича провалили третью четверть, после чего не сумели вернуться в игру.

Отбор на ОИ-2020. Группа А.

Мексика – Россия 72:64 (18:16, 13:20, 19:7, 22:21).

Мексика: Круз (21 + 5 подборов), Айон (11 + 7 подборов + 6 передач), Столл (11 + 6 перехватов).

Россия: Антонов (13), Воронцевич (11 + 8 подборов + 6 передач), Михаил Кулагин (7), Ухов (7), Ивлев (6), Карданахишвили (6), Бабурин (5), Комолов (3), Астапкович (2), Мозгов (2), Стребков (2).

В группе А выступают три сборные: Германии, Мексики и России. Ранее немцы обыграли «ацтеков» (82:76).

Таким образом, для выхода в плей-офф россиянам нужно убедительно побеждать лидера группы сборную Германии. Учитывая нынешнею силу команд – в это вериться с трудом.

Напомним, Олимпийские игры в Токио все еще находятся под угрозой переноса из-за коронавируса.

Сергей Остапенко
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Теги

сборная России (баскетбол)

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