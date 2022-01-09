Российский клуб хочет подписать лидера «Прометея»

Д’Анджело Харрисон особенно выделяется в матчах Лиги чемпионов

Фото: пресс-служба Прометея

Лидер «Прометея» Д’Анджело Харрисон попал в сферу интересов российского «Локомотив-Кубань». Об этом сообщил журналист Маттео Андреани.

Помимо «Локомотива-Кубань», 28-летним защитником интересуются несколько клубов Евролиги.

Отметим, что Харрисон уже имеет опыт выступлений в России. В сезоне 2018/19 он был игроком «Енисея» и даже принимал участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

Напомним, Харрисон перешел в «Прометей» из итальянского «Бриндизи». В Суперлиге он сыграл 21 игру, в среднем набирает 15,5 очка, отдает 2,6 передачи и собирает 3,8 подбора за 27,3 минуты на паркете.

В Лиге чемпионов его статистика выглядит так: 18,1 очка + 4,1 подбора + 2,3 передачи за 29,2 минуты на паркете. С его помощью команда впервые в истории вышла в раунд плей-ин турнира.