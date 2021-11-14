Рывок в финальной четверти не помог «Одессе» обыграть «Тернополь»

Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
17:00
БК «Тернополь» уверенно обыграл «Одессу» в гостевом матче 14-го тура Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 72:62.
Самым результативным игроком матча стал Шарль Келлисон, набравший 21 очко, 4 подбора, 6 передач и 1 перехват при 1-й потере и 2-х фолах. Среди гостей стоит отметить Доминикаса Домаркаса (17 очков, 2 подбора, 6 передач и 1 перехват).
В таблице Суперлиги «Тернополь» идет на предпоследнем месте, имея 4 победы в 14-ти матчах сезона. «Одесса» занимает 9-ю строчку с 5-ю победами после 14-ти встреч.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Одесса» – «Тернополь» 62:72 (16:22, 15:12, 11:27, 20:11)
Напомним, в предыдущем матче тура «Киев-Баскет» переиграл «Химик».
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