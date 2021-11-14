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02:30 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс 98:78 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 92:104 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс 94:119 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс 112:120 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз 105:103 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 109:123 Окончен
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02:00 Индиана Пэйсерс - Филадельфия Севенти Сиксерс 118:113 Окончен
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис 112:101 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 92:104 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Детройт Пистонс 121:127 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 91:89 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 129:102 Окончен
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13:00 Кривбасс - БК Запорожье 58:69 Окончен
14:00 Химик - Киев-Баскет 69:93 Окончен
16:00 БК Одесса - БК Тернополь 62:72 Окончен
17:00 Николаев - Прометей 55:89 Окончен
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01:00 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Финикс Санс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Чикаго Буллз -:- Запланирован

Рывок в финальной четверти не помог «Одессе» обыграть «Тернополь»

Для подопечных Дмитрия Забирченко это 4-я победа в сезоне
Баскетбол Суперлига
17:59
Рывок в финальной четверти не помог «Одессе» обыграть «Тернополь»
БК «Тернополь» уверенно обыграл «Одессу» / фото - ФБУ

БК «Тернополь» уверенно обыграл «Одессу» в гостевом матче 14-го тура Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 72:62.

Самым результативным игроком матча стал Шарль Келлисон, набравший 21 очко, 4 подбора, 6 передач и 1 перехват при 1-й потере и 2-х фолах. Среди гостей стоит отметить Доминикаса Домаркаса (17 очков, 2 подбора, 6 передач и 1 перехват).

В таблице Суперлиги «Тернополь» идет на предпоследнем месте, имея 4 победы в 14-ти матчах сезона. «Одесса» занимает 9-ю строчку с 5-ю победами после 14-ти встреч.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Одесса» – «Тернополь» 62:72 (16:22, 15:12, 11:27, 20:11)

Напомним, в предыдущем матче тура «Киев-Баскет» переиграл «Химик».

Михаил Рыбак
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БК «Тернополь» БК «Одесса»

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