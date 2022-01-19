Рывок в финальной четверти помог «Миннесоте» победить «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» расправился с «Детройтом»
НБА. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» – «Миннесота» 110:112 (23:30, 28:31, 40:25, 19:26)
«Нью-Йорк»: Фурнье (27), Рэндл (21 + 9 подборов + 9 передач + 4 блок-шота), Уокер (19), Барретт (17 + 7 потерь), Робинсон (8) – старт; Куикли (6), Гибсон (5), Топпин (4), Граймс (3), Беркс (0).
«Миннесота»: Эдвардс (21), Таунс (20), Расселл (17), Беверли (7 + 6 передач), Вандербилт (4 + 7 подборов) – старт; Науэлл (14), Бизли (10), Рид (9), Макдэниэлс (8), Принс (2).
«Голден Стэйт» – «Детройт» 102:86 (33:22, 33:16, 17:25, 19:23)
«Голден Стэйт»: Томпсон (21), Уиггинс (19), Карри (18 + 8 передач), Куминга (12 + 10 подборов), Луни (0 + 10 подборов) – старт; Бьелица (8 + 7 подборов), Пэйтон (5), Пул (5), Муди (4), Портер (4), Тоскано-Андерсон (4), Ли (2), Чиозза (0).
«Детройт»: Диалло (16 + 13 подборов), Стюарт (14 + 11 подборов), Бей (10), Каннингем (8 + 5 потерь), Хэйс (0) – старт; Макгрудер (19), Лайлс (13), Джош Джексон (2), Джозеф (2 + 6 передач), Ли (2 + 9 подборов).
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