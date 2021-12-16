Сабонис установил рекорд века
Сабонис требует обмена из «Индианы»
Форвард планирует продолжить карьеру в другой команде
Домантас Сабонис / фото - bleacherreport.com
Бигмэн «Пэйсерс» Домантас Сабонис планирует продолжить карьеру в другой команде, сообщает Bleacher Report.
Литовский форвард, по информации издания, хочет «сменить обстановку» после четырех с лишним сезонов в составе «Индианы».
Сабонис может стать краеугольным камнем большой обмена, который встряхнет состав «Пэйсерс».
Тем временем «Лейкерс» готовы расстаться со своим разыгрывающим Расселлом Уэстбруком.
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