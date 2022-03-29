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«Сакраменто» без Леня проиграл «Майами», «Торонто» без Михайлюка справился с «Бостоном»

«Мемфис» уничтожил «Голден Стэйт»
Баскетбол НБА
08:30
«Сакраменто» без Леня проиграл «Майами», «Торонто» без Михайлюка справился с «Бостоном»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Шарлотт» – «Денвер» 109:113 (30:32, 27:24, 27:37, 25:20)

«Шарлотт»: Бриджес (27 + 11 подборов + 5 потерь), Болл (22 + 11 передач), Розир (12 + 8 передач), Вашингтон (10), Пламли (5) – старт; Томас (12), Убре (12), Харрелл (9), Макдэниэлс (0), Коди Мартин (0).

«Денвер»: Йокич (26 + 19 подборов + 11 передач), Гордон (21 + 7 подборов), Бартон (18), Моррис (14 + 9 передач), Грин (14) – старт; Хайлэнд (9), Казинс (6), Риверс (5), Форбс (0), Рид (0).

«Кливленд» – «Орландо» 107:101 (27:22, 33:31, 21:27, 26:21)

«Кливленд»: Гарлэнд (25 + 12 передач), Маркканен (20), Окоро (11), Леверт (8 + 7 подборов + 6 передач), Мобли (6) – старт; Лав (19 + 7 подборов), Стивенс (6), Уиндлер (5 + 9 подборов), Браун (4), Гудвин (3).

«Орландо»: Картер (15 + 12 подборов + 6 передач), Энтони (11), Бамба (11), Ф. Вагнер (10 + 6 передач), Хэмптон (6) – старт; Браздейкис (13), Фульц (11), Скофилд (10), Окики (7), Даутин (5), М. Вагнер (2).

«Индиана» – «Атланта» 123:132 (30:44, 33:30, 27:28, 33:30)

«Индиана»: Хилд (26), Халибертон (25 + 13 передач), Сайкс (16), Битадзе (14), Андерсон (9) – старт; Стивенсон (13), Тэйлор (11), Смит (9).

«Атланта»: Капела (22 + 15 подборов), Хертер (22 + 6 передач), Янг (14 + 16 передач), Луваву-Кабарро (13), Райт (9) – старт; Богданович (29), Джонсон (12), Уильямс (6), Оконгву (5).

«Майами» – «Сакраменто» 123:100 (31:19, 26:22, 36:27, 30:32)

«Майами»: Батлер (27 + 7 передач), Адебайо (22 + 15 подборов), Лаури (9 + 6 передач), Струс (8), Такер (7) – старт; Хирро (20 + 6 передач), Робинсон (15), Дедмон (6), Винсент (5), Юртсевен (2), Хаслем (2), Хайсмит (0).

«Сакраменто»: Митчелл (21 + 9 передач), Барнс (17), Джонс (15), Лайлс (11), Дж. Холидэй (6) – старт; Дивинченцо (12), Мету (9 + 9 подборов), Лэмб (6), Кета (3).

«Нью-Йорк» – «Чикаго» 109:104 (24:28, 29:22, 28:25, 28:29)

«Нью-Йорк»: Барретт (28), Беркс (27), Робинсон (16 + 12 подборов), Фурнье (5), Рэндл (5 + 13 подборов) – старт; Топпин (17), Куикли (8), Макбрайд (3), Симс (0).

«Чикаго»: Дерозан (37 + 7 передач), Лавин (27), Вучевич (16 + 13 подборов), Досунму (10), Карузо (3) – старт; Уайт (6 + 7 подборов), Грин (3), Томпсон (2), Уильямс (0).

«Торонто» – «Бостон» 115:112 OT (30:38, 29:20, 21:22, 26:26, 9:6)

«Торонто»: Сиакам (40 + 13 подборов), Ванвлит (14), Ануноби (14 + 8 подборов), Трент (12), Барнс (10) – старт; Янг (12 + 8 подборов), Ачиува (7 + 8 подборов + 4 блок-шота), Буше (6).

«Бостон»: Смарт (28 + 10 подборов + 7 потерь), Г. Уильямс (17 + 7 подборов), Уайт (15 + 8 передач), Тайс (13 + 10 подборов), Несмит (13) – старт; Притчард (10 + 8 подборов), Хаузер (10), Корнет (6 + 7 подборов).

«Хьюстон» – «Сан-Антонио» 120:123 (31:39, 24:28, 29:29, 36:27)

«Хьюстон»: Грин (30), Портер (26 + 9 подборов + 7 передач), Шенгюн (12 + 7 подборов), Тэйт (10 + 7 подборов), Мэтьюз (3) – старт; Кристофер (20 + 6 передач), Никс (7), Мартин (7), Гаруба (5).

«Сан-Антонио»: Мюррэй (33 + 7 подборов + 11 передач), Джонсон (21 + 9 подборов), Пелтль (17 + 13 подборов), Васселл (9 + 8 подборов), Примо (6) – старт; Ричардсон (15), Коллинз (13 + 8 подборов), Джонс (6), Лэндейл (3).

«Мемфис» – «Голден Стэйт» 123:95 (20:16, 43:21, 32:30, 28:28)

«Мемфис»: Бэйн (22), Брукс (21), Андерсон (13), Адамс (8 + 9 подборов), Джонс (7 + 6 передач) – старт; Мелтон (21), Кларк (12), Уильямс (8), Тиллман (5 + 9 подборов), Калвер (4), Кончар (2).

«Голден Стэйт»: Пул (25), Куминга (15 + 7 подборов), Уиггинс (10), Пэйтон (2), Луни (2) – старт; Муди (18), Игудала (6), Чиозза (6), Бьелица (5), Ли (4), Тоскано-Андерсон (2).

«Портленд» – «Оклахома-Сити» 131:134 OT (28:34, 33:24, 28:23, 26:34, 16:19)

«Портленд»: Юбэнкс (27 + 14 подборов), Уильямс (25 + 12 передач), Джонсон (17), Эллеби (9 + 11 подборов), Хьюз (5) – старт; Маклемор (28), Блевинс (10 + 7 подборов), Данн (10).

«Оклахома-Сити»: Роби (30 + 8 подборов), Уиггинс (28 + 6 передач), Маледон (23 + 10 подборов), Крейчи (12), Покушевски (11 + 8 подборов + 11 передач + 6 потерь) – старт; Уотерс (12), Сарр (12), Робинсон-Эрл (6 + 8 подборов).

Олег Шумейко-младший
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