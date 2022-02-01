«Сакраменто» без Леня проиграл «Нью-Йорку», 40 очков Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Хьюстоном»
НБА. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Мемфис» 122:119 OT (39:30, 24:28, 21:22, 27:31, 11:8)
«Филадельфия»: Макси (33 + 8 передач + 4 блок-шота), Харрис (31), Драммонд (16 + 23 подбора), Сет Карри (9 + 8 передач), Тайбулл (5) – старт; Джо (10), Ньянг (8), Грин (8), Бэсси (2), Браун (0).
«Мемфис»: Морэнт (37 + 9 потерь), Бэйн (34 + 7 подборов), Джарен Джексон (18 + 7 подборов), Уильямс (8 + 9 подборов), Адамс (7 + 12 подборов) – старт; Кларк (4), Мелтон (4), Джонс (4), Андерсон (3), Кончар (0).
«Индиана» – «Клипперс» 122:116 (30:27, 30:28, 24:30, 38:31)
«Индиана»: Джексон (26 + 10 подборов), Леверт (17 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Дж. Холидэй (13 + 6 передач), Дуарте (8), Крэйг (8) – старт; Вашингтон (16), Тэйлор (15 + 8 подборов), Стивенсон (10), Лэмб (9), Сайкс (0).
«Клипперс»: Коффи (27), Джексон (21), Ибака (14 + 11 подборов), М-с Моррис (9), Мэнн (6) – старт; Батюм (13), Бледсоу (13), Хартенштайн (6), Бостон (3), Уинслоу (2), Кеннард (2).
«Кливленд» – «Нью-Орлеан» 93:90 (17:19, 21:20, 22:27, 33:24)
«Кливленд»: Аллен (16 + 8 подборов), Окоро (14), Осман (7 + 12 передач), Мобли (4), Уэйд (0) – старт; Гудвин (21), Лав (15 + 11 подборов), Стивенс (11), Рондо (5).
«Нью-Орлеан»: Грэм (20), Хэйс (19 + 7 подборов), Валанчюнас (16 + 9 подборов), Харт (10 + 10 подборов), Джонс (3) – старт; Александер-Уокер (8), Эрнангомес (7 + 10 подборов), Кларк (3), Темпл (2), Альварадо (2).
«Атланта» – «Торонто» 100:106 (24:25, 33:23, 15:32, 28:26)
«Атланта»: Хертер (26), Хантер (17), Коллинз (6 + 7 подборов), Капела (6 + 8 подборов), Райт (4 + 7 передач) – старт; Богданович (18), Оконгву (9 + 9 подборов), Галлинари (7), Уильямс (7 + 6 передач).
«Торонто»: Трент (31), Сиакам (25), Ванвлит (16 + 11 передач), Ануноби (15), Барнс (7) – старт; Ачиува (7), Буше (3 + 7 подборов), Шэмпени (2), Бэнтон (0).
«Нью-Йорк» – «Сакраменто» 116:96 (31:23, 23:18, 30:25, 32:30)
«Нью-Йорк»: Фурнье (18), Рэндл (17 + 9 подборов), Барретт (11), Робинсон (9 + 13 подборов), Уокер (0) – старт; Беркс (21), Граймс (14), Топпин (14), Куикли (6), Реддиш (4), Ноэл (2), Симс (0), Макбрайд (0), Гибсон (0).
«Сакраменто»: Халибертон (21 + 8 передач), Митчелл (18 + 6 передач), Барнс (11), Холмс (8 + 7 подборов), Харклесс (6) – старт; Хилд (11), Джонс (7), Мету (5), Рэмзи (4), Кинг (3), Кета (2), Вудард (0).
«Бостон» – «Майами» 122:92 (27:14, 27:31, 40:25, 28:22)
«Бостон»: Браун (29), Тейтум (20 + 12 подборов), Смарт (16 + 7 передач), Хорфорд (14 + 9 подборов), Р. Уильямс (6 + 7 подборов) – старт; Ричардсон (11), Г. Уильямс (10), Несмит (4), Шредер (4), Фернанду (3), Хаузер (3), Кантер Фридом (2), Притчард (0), Лэнгфорд (0).
«Майами»: Струс (27), Калеб Мартин (14), Адебайо (12), Винсент (10 + 9 передач), Робинсон (6) – старт; Хирро (13), Гай (4), Дедмон (2), Силва (2 + 9 подборов), Хаслем (2).
«Оклахома-Сити» – «Портленд» 98:81 (19:31, 20:16, 26:14, 33:20)
«Оклахома-Сити»: Дорт (18), Гидди (14 + 12 подборов), Мэнн (13), Уиггинс (7 + 8 подборов), Фэйворс (6 + 7 подборов) – старт; Бэйзли (15), Джером (9 + 6 передач), Уильямс (8), Мускала (5), Диаките (3), Маледон (0).
«Портленд»: Макколлум (21 + 7 передач), Пауэлл (17), Нуркич (14 + 9 подборов), Саймонс (8), Ковингтон (2) – старт; Смит (6), Уотфорд (5), Маклемор (4), Браун (2), Снелл (2), Блевинс (0).
«Хьюстон» – «Голден Стэйт» 108:122 (25:23, 27:38, 26:26, 30:35)
«Хьюстон»: Вуд (24 + 13 подборов + 6 потерь), Портер (17 + 11 передач + 5 потерь), Гордон (12), Грин (10), Тэйт (10) – старт; Кристофер (13), Мэтьюз (11), Мартин (9), Шенгюн (2).
«Голден Стэйт»: Карри (40 + 9 передач), Уиггинс (23), Томпсон (14), Муди (11), Луни (7 + 14 подборов) – старт; Тоскано-Андерсон (10), Пэйтон (8), Пул (6 + 5 потерь), Куминга (3), Ли (0), Чиозза (0).
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