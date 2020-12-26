«Сакраменто» без Леня уступил «Мемфису», 10 очков Михайлюка не спасли «Торонто» от разгрома

«Сан-Антонио» разнес «Детройт»

Фото: Getty Images #DETAIL_NEWS_UNDER_MAIN_PHOTO_MARKER# #DETAIL_NEWS_ABOVE_MAIN_PHOTO_BANNER_MARKER##DETAIL_NEWS_UNDER_MAIN_PHOTO_MARKER# НБА. Регулярный чемпионат

«Майами» – «Орландо» 93:83 (22:24, 20:15, 30:21, 21:23) «Майами»: Батлер (17 + 11 подборов), Юртсевен (16 + 15 подборов), Винсент (13 + 8 передач), Струс (13), Робинсон (6) – старт; Калеб Мартин (17), Хаслем (8), Хирро (2 + 8 передач), Гарретт (1). «Орландо»: Харрис (20), Ф. Вагнер (13), Гравет (12), Картер (8 + 14 подборов + 6 потерь), Скофилд (6) – старт; Хэмптон (14), Фрэйзер (4), Гиллеспи (4), Р. Лопес (2), Форд (0). «Сакраменто» – «Мемфис» 102:127 (24:20, 26:29, 27:40, 25:38) «Сакраменто»: Халибертон (18 + 7 передач), Фокс (12 + 7 потерь), Барнс (12 + 7 подборов), Мету (4), Холмс (0) – старт; Джонс (15), Дэвис (15), Харклесс (8), Кинг (5), Бэгли (3), Вудард (3), Мудиай (3), Хилд (2), Рэмзи (2), Томпсон (0). «Мемфис»: Бэйн (28), Джарен Джексон (21), Морэнт (18 + 7 подборов + 9 передач), Кончар (11 + 14 подборов), Адамс (10 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Кларк (14), Андерсон (14), Джонс (5), Тилли (4), Терри (2), Тиллман (0), Бьюкенен (0). «Вашингтон» – «Филадельфия» 96:117 (31:25, 24:38, 17:29, 24:25) «Вашингтон»: Динуидди (17 + 6 передач), Кузма (12 + 10 подборов), А. Холидэй (8), Кисперт (8), Гэффорд (7 + 8 подборов) – старт; Харрелл (15), Бертанс (14), Авдия (9 + 9 подборов), Гилл (4), Айяи (2), Тодд (0), Шакел (0). #Inside_TEXT_Banner# #Inside_TEXT_Banner# «Филадельфия»: Эмбиид (36 + 13 подборов), Харрис (23 + 7 подборов), Макси (13), Сет Карри (11 + 9 передач), Тайбулл (0) – старт; Коркмаз (14), Ньянг (6), Т. Джонсон (5), Пауэлл (3), Джо (2), Спрингер (2), Рид (2), Хенри (0), Бэсси (0). «Кливленд» – «Торонто» 144:99 (35:34, 37:21, 46:23, 26:21) «Кливленд»: Гарлэнд (22 + 8 передач), Лав (22 + 9 подборов), Маркканен (20 + 7 подборов), Уэйд (17), Рубио (16 + 6 передач) – старт; Валентайн (17 + 9 подборов), Андерсон (7), Пангос (6 + 6 передач), Скотт (6), Нембард (4 + 6 передач), Корнет (4), Фалл (3 + 7 подборов). «Торонто»: Ватанабе (26 + 13 подборов + 5 потерь), Буше (21 + 5 потерь), Уилсон (15 + 8 подборов), Михайлюк (10), Бэнтон (7 + 6 передач) – старт; Уотерс (8 + 6 передач), Отуру (7), Морган (5). «Сан-Антонио» – «Детройт» 144:109 (38:30, 40:24, 41:26, 25:29) «Сан-Антонио»: Джонсон (27), Пелтль (14), Макдермотт (13), Бэйтс-Диоп (10), Уайт (7 + 10 передач) – старт; Лэндейл (18), Форбс (9), Примо (9), Васселл (8), Юбэнкс (8 + 7 подборов), Уокер (8), Джонс (8 + 11 передач), Уискэмп (3), Кейкок (2). «Детройт»: Диалло (28 + 7 потерь), Бей (23 + 8 подборов), Гарза (20), Джексон (17), Уолтон (0 + 6 передач) – старт; Стэнли (9), Диалло (9 + 9 подборов), Сирвидис (3), Пикетт (0). «Оклахома-Сити» – «Новый Орлеан» 117:112 (32:18, 25:31, 32:32, 28:31) «Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (31), Уиггинс (24), Робинсон-Эрл (15 + 7 подборов), Дорт (13), Гидди (0 + 10 подборов + 10 передач) – старт; Маледон (12), Уильямс (10), Мускала (5), Джером (5), Покушевски (2), Фэйворс (0). «Новый Орлеан»: Харт (29 + 10 подборов), Грэм (15 + 8 передач), Джонс (15), Эрнангомес (14), Ингрэм (0) – старт; Темпл (22), Хэйс (15), Саторански (2), Кларк (0), Харпер (0), Мерфи (0). «Чикаго» – «Индиана» 113:105 (33:27, 30:21, 24:31, 26:26) «Чикаго»: Лавин (32), Дерозан (24), Вучевич (16 + 15 подборов), Грин (13), Уайт (8) – старт; Досунму (6), Томас (5), Браун (5), Кук (4). «Индиана»: Леверт (27 + 9 передач), Тернер (19), Дуарте (16), Сабонис (14 + 16 подборов), Дж. Холидэй (10) – старт; Крэйг (7), Бриссетт (6), Уонамейкер (2), Вашингтон (2), Мартин (2), Джексон (0). «Клипперс» – «Денвер» 100:103 (30:32, 25:32, 28:15, 17:24) «Клипперс»: Бледсоу (18 + 10 передач + 5 перехватов), Зубац (17 + 11 подборов), Мэнн (11 + 7 подборов + 8 передач), Кеннард (8), Батюм (4) – старт; Бостон (18), Ибака (10), Коффи (9 + 9 подборов), Джонсон (3), Уинслоу (2). «Денвер»: Йокич (26 + 22 подбора + 8 передач), Бартон (17), Моррис (12), Риверс (12), Грин (4) – старт; Рид (15), Хайлэнд (7), Кампаццо (5), Грин (3), Чанчар (2).

Олег Шумейко-младший