«Сакраменто» без Леня уступил «Нью-Йорку», «Денвер» с трипл-даблом Йокича переиграл «Голден Стэйт»
НБА. Регулярный чемпионат
«Детройт» – «Атланта» 113:110 OT (29:30, 30:26, 19:20, 23:25, 12:9)
«Детройт»: Каннингем (28 + 10 передач), Грант (23), Бей (9), Джозеф (4), Стюарт (0) – старт; Бэгли (19 + 10 подборов), Хэйс (13 + 6 передач), Ливерс (9), Олиник (6), Макгрудер (2).
«Атланта»: Богданович (22 + 6 передач), Коллинз (17 + 11 подборов), Хантер (15), Янг (14 + 12 передач + 5 потерь), Капела (9 + 12 подборов) – старт; Галлинари (14), Уильямс (13), Райт (4), Оконгву (2), Луваву-Кабарро (0).
«Филадельфия» – «Чикаго» 121:106 (37:32, 22:21, 29:24, 33:29)
«Филадельфия»: Эмбиид (43 + 14 подборов), Макси (17), Харден (16 + 8 подборов + 14 передач), Тайбулл (12), Харрис (8) – старт; Ньянг (14), Джо (3), Грин (3), Милтон (3), Джордан (2), Рид (0).
«Чикаго»: Лавин (24 + 8 подборов + 5 потерь), Дерозан (23 + 11 подборов + 8 передач), Томпсон (13 + 9 подборов), Досунму (11), Грин (5) – старт; Уайт (19), Джонс (8), Браун (3), Брэдли (0).
«Майами» – «Хьюстон» 123:106 (25:32, 37:26, 28:20, 33:28)
«Майами»: Батлер (21 + 7 подборов), Адебайо (18 + 10 подборов), Робинсон (13), Такер (11 + 12 подборов), Лаури (0) – старт; Хирро (31), Оладипо (11), Винсент (7), Дедмон (6), Калеб Мартин (5), Гай (0), Струс (0), Юртсевен (0), Хайсмит (0).
«Хьюстон»: Портер (22), Грин (20), Шенгюн (13 + 8 подборов), Тэйт (6), Мэтьюз (0) – старт; Кристофер (16), Мартин (14), Никс (7), Фернанду (4), Нваба (4), Куин (0).
«Миннесота» – «Портленд» 124:81 (31:15, 30:19, 29:26, 34:21)
«Миннесота»: Таунс (27 + 13 подборов), Бизли (19), Макдэниэлс (8), Беверли (6 + 10 подборов + 7 передач), Вандербилт (4 + 7 подборов) – старт; Рид (18 + 11 подборов), Маклафлин (11 + 6 передач), Окоги (9), Науэлл (6), Лэйман (5 + 7 подборов), Принс (5), Найт (4), Больмаро (2).
«Портленд»: Уильямс (27 + 8 подборов), Уотфорд (11 + 7 подборов), Харт (6), Эллеби (5), Юбэнкс (2 + 7 подборов) – старт; Джонсон (14 + 7 подборов), Блевинс (11), Маклемор (3), Браун (1), Хьюз (1).
«Даллас» – «Юта» 111:103 (30:24, 30:25, 25:19, 26:35)
«Даллас»: Дончич (35 + 16 подборов + 7 передач), Динуидди (23), Финни-Смит (21), Пауэлл (13), Буллок (5) – старт; Клебер (8), Грин (4), Бертанс (2), Браун (0).
«Юта»: Богданович (21), Митчелл (17 + 9 передач), О'Нил (13), Гобер (12 + 13 подборов), Конли (3) – старт; Кларксон (19), Гэй (8), Уайтсайд (8), Хауз (2), Форрест (0).
«Сан-Антонио» – «Лейкерс» 117:110 (31:22, 31:34, 33:36, 22:18)
«Сан-Антонио»: Мюррэй (26 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь), Ричардсон (18), Пелтль (18 + 8 подборов), Джонсон (13), Макдермотт (11) – старт; Лэндейл (8), Лэнгфорд (7), Джонс (7), Примо (6), Коллинз (3).
«Лейкерс»: Хортон-Такер (18), Уэстбрук (17 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Монк (17), Ривз (13), Ховард (9) – старт; Энтони (17 + 7 подборов), Джонсон (7), Огастин (6), Брэдли (6).
«Денвер» – «Голден Стэйт» 131:124 (40:31, 31:38, 33:32, 27:23)
«Денвер»: Йокич (32 + 15 подборов + 13 передач), Моррис (18 + 7 передач), Грин (18), Риверс (15), Гордон (8) – старт; Рид (17), Казинс (13), Грин (4), Хайлэнд (4), Форбс (2), Кампаццо (0).
«Голден Стэйт»: Пул (32 + 7 передач + 5 потерь), Муди (30), Луни (13 + 11 подборов), Ли (8), Тоскано-Андерсон (8) – старт; Куминга (16), Уизерспун (11), Чиозза (4 + 8 передач), Бьелица (2).
«Сакраменто» – «Нью-Йорк» 115:131 (33:17, 30:31, 24:44, 28:39)
«Сакраменто»: Фокс (24 + 7 передач), Барнс (23), Сабонис (19 + 13 подборов), Дж. Холидэй (7), Лайлс (6) – старт; Дивинченцо (13), Митчелл (10), Джонс (9), Джош Джексон (4).
«Нью-Йорк»: Рэндл (46 + 10 подборов), Барретт (29 + 8 подборов + 6 передач), Фурнье (15), Беркс (5), Робинсон (0) – старт; Куикли (27), Гибсон (5 + 8 подборов), Реддиш (2), Макбрайд (2), Симс (0), Арчидиаконо (0).
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