Багатскис – о переносе домашнего матча с испанцами: «В июне, нам по идее могут помочь Михайлюк и Лень»
«Сакраменто» Леня дізнався ім'я нового наставника команди
Їм став колишній тренер «Клівленда» та «Лейкерс»
Майк Браун / Фото - ESPN52-річний американський спеціаліст Майк Браун стане новим головним тренером «Сакраменто», в складі якого виступає центровий збірної України Олексій Лень.
Як повідомляє ESPN, контракт наставника розрахован на чотири сезони.
Перед Брауном стоїть завдання вивести «Кінгс» у плей-офф НБА, вперше за останні 16 років.
Відзначимо, що з 2016 року Браун обіймав посаду помічника Стіва Керра у «Голден Стейт». До цього він сім років відпрацював як головний тренер у «Клівленді» та «Лейкерс» (347 перемог та 216 поразок у регулярному сезоні, 47 перемог та 36 поразок у плей-офф). У 2007 році він вивів «Кевз» у фінал і був визнаний найкращим тренером року.
Результати матчів чергового ігрового дня плей-офф НБА.
Комментарии 0