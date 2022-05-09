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«Сакраменто» Леня дізнався ім'я нового наставника команди

Їм став колишній тренер «Клівленда» та «Лейкерс»
Баскетбол Украинские легионеры
11:44
«Сакраменто» Леня дізнався ім'я нового наставника команди
Майк Браун / Фото - ESPN
52-річний американський спеціаліст Майк Браун стане новим головним тренером «Сакраменто», в складі якого виступає центровий збірної України Олексій Лень

Як повідомляє ESPN, контракт наставника розрахован на чотири сезони.

Перед Брауном стоїть завдання вивести «Кінгс» у плей-офф НБА, вперше за останні 16 років.

Відзначимо, що з 2016 року Браун обіймав посаду помічника Стіва Керра у «Голден Стейт». До цього він сім років відпрацював як головний тренер у «Клівленді» та «Лейкерс» (347 перемог та 216 поразок у регулярному сезоні, 47 перемог та 36 поразок у плей-офф). У 2007 році він вивів «Кевз» у фінал і був визнаний найкращим тренером року.

Результати матчів чергового ігрового дня плей-офф НБА.

Владимир Кириченко
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Теги

Алексей Лень Сакраменто Кингз

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